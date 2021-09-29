Внешне напоминает осьминога: во Львовской области заметили редкий гриб, который занесен в Красную книгу

Так, редкого гриба заметили во время подготовки к одному из местных фестивалей.

"На "Мшанецких колыбах" был найден редкий и очень интересный гриб - Антурус Арчера, - говорится в заметке.

Гриб Антурус Арчера нашли во Львовской области (facebook.com)

В Красной книге рассказывается, что этот гриб принадлежит к исчезающему виду, который встречается лишь в некоторых странах Евразии, Африки и в Австралии. В частности, в нашей стране он есть только в лесах Карпат и на Закарпатье. Он случается очень редко, в виде одиночных или собранных у группы по 6-8, редко 15 плодовых тел.

Кроме того, этот гриб также имеет очень неприятный запах и он считается несъедобным.

В комментариях пользователи удивлены от необычного гриба и делятся своими фотографиями находок.

Его есть нельзя, он ядовит. В народе его название "Марихуана";

Я видела их на склонах Ясиницы Замковой;

Этот гриб называется пальцы дьявола, еще такой гриб растет в Чехии, мы находили;

Встречала такое, но подумала, что это цветок.

Гриб Антурус Арчера (facebook.com)