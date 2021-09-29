Внешне напоминает осьминога: во Львовской области заметили редкий гриб, который занесен в Красную книгу
Гриб Антурус Арчера нашли во Львовской области (коллаж РБК-Украина)
Во Львовской области обнаружили редкого гриба, который занесен в Красную книгу и внешне напоминает осьминога или же цветок.
Об этом сообщили в Facebook-сообществе "Моя Старосамборщине".
Так, редкого гриба заметили во время подготовки к одному из местных фестивалей.
Недавно мы сообщали, что в Винницкой области мужчина нашел грибы-гиганты, вес которых достигал - 3 кг.
Также мы писали, что Комаровский рассказал, как действовать при отравлении грибами и назвал инструкцию по "выживанию".