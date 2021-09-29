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Внешне напоминает осьминога: во Львовской области заметили редкий гриб, который занесен в Красную книгу

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Львовская область, Среда 29 сентября 2021 22:03
Внешне напоминает осьминога: во Львовской области заметили редкий гриб, который занесен в Красную книгу Гриб Антурус Арчера нашли во Львовской области (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Во Львовской области обнаружили редкого гриба, который занесен в Красную книгу и внешне напоминает осьминога или же цветок.

Об этом сообщили в Facebook-сообществе "Моя Старосамборщине".

Так, редкого гриба заметили во время подготовки к одному из местных фестивалей.

Недавно мы сообщали, что в Винницкой области мужчина нашел грибы-гиганты, вес которых достигал - 3 кг.

Также мы писали, что Комаровский рассказал, как действовать при отравлении грибами и назвал инструкцию по "выживанию".

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