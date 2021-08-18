В Винницкой области мужчина нашел грибы-гиганты: вес каждого - 3 кг
В Хмельницкой области Николай Гуцол на прогулке обнаружил гигантские грибы. Вес каждого составил около 3 килограммов. Оказалось, что это дождевики. Многие грибники их не считают за нормальную добычу.
Об этом сообщает местное издание "Життєві обрії".
Николай рассказал, что чаще всего эти грибы обходят стороной, но, по его мнению, они очень вкусные и по вкусу напоминают мясо курицы. Вернувшись из леса домой с 15-килограммовой находкой, муж с женой быстренько их почистили, отварили и поместили в морозильную камеру на хранение. Обычно их потом жарят, делают грибную подливку, добавляют в суп или борщ.
Также супруги планируют из добычи приготовить отбивные.
"Главное после сбора их долго не хранить, чтобы не позеленели. Пока внутри белые, готовьте и наслаждайтесь", - дает совет людям грибник.
Кстати, есть дождевики и ядовитые. Вы должны уметь их отличать.
"Настоящие дождевики растут по одному, имеют тонкую и хрупкую кожуру, а ядовитые - крепкую и уплотненную. На съедобных дождевиках сверху заметны мелкие шипы, а вот ядовитые - шипов не имеют ... И еще - аромат: съедобные дождевики имеют приятный грибной аромат в отличие от ядовитых", - рассказал Николай Дмитриевич.
Мужчина нашел гигантские грибы (фото: gazetahm.org)
Как мы писали ранее, в Карпатах грибами отравились три человека, они в реанимации.