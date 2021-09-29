Ззовні нагадує восьминога: у Львівській області помітили різкісного гриба, який занесений до Червоної книги
Гриб Квітохвісник Арчера знайшли у Львівській області (колаж РБК-Україна)
У Львівській області виявили рідкісного гриба, який занесений до Червоної книги та ззовні нагадує восьминога або ж квітку.
Про це повідомили у Facebook-спільноті "Моя Старосамбірщина".
Так, рідкісного гриба помітили під час підготовки до одного із місцевих фестивалів.
Нещодавно ми повідомляли, що на Вінниччині чоловік знайшов гриби-гіганти, вага яких сягала - 3 кг.
Також ми писали, що Комаровський розповів, як діяти при отруєнні грибами і назвав інструкцію з "виживання".