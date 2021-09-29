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Ззовні нагадує восьминога: у Львівській області помітили різкісного гриба, який занесений до Червоної книги

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Львівська область, Середа 29 вересня 2021 22:03
Ззовні нагадує восьминога: у Львівській області помітили різкісного гриба, який занесений до Червоної книги Гриб Квітохвісник Арчера знайшли у Львівській області (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Львівській області виявили рідкісного гриба, який занесений до Червоної книги та ззовні нагадує восьминога або ж квітку.

Про це повідомили у Facebook-спільноті "Моя Старосамбірщина".

Так, рідкісного гриба помітили під час підготовки до одного із місцевих фестивалів.

Нещодавно ми повідомляли, що на Вінниччині чоловік знайшов гриби-гіганти, вага яких сягала - 3 кг.

Також ми писали, що Комаровський розповів, як діяти при отруєнні грибами і назвав інструкцію з "виживання".

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