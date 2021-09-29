Ззовні нагадує восьминога: у Львівській області помітили різкісного гриба, який занесений до Червоної книги

Так, рідкісного гриба помітили під час підготовки до одного із місцевих фестивалів.

"На "Мшанецьких колибах" було знайдено рідкісного і дуже цікавого гриба - Квітохвісник Арчера", - йдеться у дописі.

Гриб-Квітохвісник Арчера знайшли у Львівській області (facebook.com)

У Червоній книзі розповідається, що цей гриб належить до зникаючого виду, який трапляється лише у деяких країнах Євразії, Африки та в Австралії. Зокрема, у нашій країні він є тільки у лісах Карпат і на Закарпатті. Він трапляється дуже рідко, у вигляді поодиноких або зібраних у групи по 6–8, рідко 15 плодових тіл.

Окрім того, цей гриб також має дуже неприємний запах та він вважається неїстівним.

У коментарях користувачі здивовані від незвичного гриба та діляться своїми фотографіями знахідок.

Його їсти не можна, він отруйний. В народі його назва "Марихуана";

Я бачила багацько їх на схилах Ясиниці Замкової;

Цей гриб називається пальці диявола, ще такий гриб росте у Чехії, ми знаходили;

Зустрічала таке, але подумала, що це квітка.

Гриб-Квітохвісник Арчера (facebook.com)