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Внаслідок ракетної атаки росіян загинула викладачка Києво-Могилянської академії

Вівторок 02 січня 2024 19:34
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Внаслідок ракетної атаки росіян загинула викладачка Києво-Могилянської академії Людмила Шевцова (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

2 січня під час російської атаки Києва загинула професорка кафедри екології Національного університету "Києво-Могилянська академія" Людмила Шевцова.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку НаУКМА.

Що відомо про загиблу

У дописі повідомляється, що 2 лютого викладачці мало виповнитись 85 років.

У пресслужбі також зазначили, що жінка багато років була співробітницею Інституту гідробіології НАН України, де отримала наукові ступені кандидата, а у 1999 році - доктора біологічних наук за спеціальністю "Гідробіологія".

Внаслідок ракетної атаки росіян загинула викладачка Києво-Могилянської академії

Людмила Шевцова загинула (фото:facebook.com/naukma)

З 2014 року Людмила Василівна працювала на кафедрі екології факультету природничих наук НаУКМА.

Для бакалаврів викладала "Основи загальної біології", для магістрів - "Біорізноманіття" та "Екологія водних систем", для аспірантів - "Розробка дисертаційного проєкту".

Була гарантом магістерської освітньо-наукової програми "Екологія та охорона навколишнього середовища".

Трагедію також прокоментували в Інституті гідробіології НАН України.

Внаслідок ракетної атаки росіян загинула викладачка Києво-Могилянської академії

Людмила Шевцова (фото:f acebook.com/Hydrobio.kiev.ua)

"Сьогодні 2 січня 2024 року проклята ру*ня вбила у своєму помешканні Шевцову Людмилу Василівну - доктора біологічних наук, професора, довгі роки - завідувача відділу Інституту гідробіології НАН України, в останні роки - викладача університету “Києво-Могилянська академія”. Не забудемо, не пробачимо", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, вночі 2 січня російська армія запустила по Україні 99 ракети різних типів, з яких 72 вдалося знищити.

Внаслідок масованої ракетної атаки по Києву та області загинуло троє людей, у самому Києві - одна загибла та 43 постраждалих, з яких 37 госпіталізували.

Нещодавно ми писали, що внаслідок обстрілу Києва левиця із зооцентру отримала контузію.

Також ми розповідали, що у Києві уламки ракети розтрощили квартиру нардепа Кіри Рудик.

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ракетна атака Війна Росії проти України