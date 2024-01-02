В результате ракетной атаки россиян погибла преподавательница Киево-Могилянской академии

2 января во время российской атаки Киева погибла профессор кафедры экологии Национального университета "Киево-Могилянская академия" Людмила Шевцова.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу НаУКМА.

Что известно о погибшей

В публикации сообщается, что 2 февраля преподавательнице должно было исполниться 85 лет.

В пресс-службе также отметили, что женщина много лет была сотрудницей Института гидробиологии НАН Украины, где получила научные степени кандидата, а в 1999 году - доктора биологических наук по специальности "Гидробиология".

Людмила Шевцова погибла (фото:facebook.com/naukma)

С 2014 года Людмила Васильевна работала на кафедре экологии факультета естественных наук НаУКМА.

Для бакалавров преподавала "Основы общей биологии", для магистров - "Биоразнообразие" и "Экология водных систем", для аспирантов - "Разработка диссертационного проекта".

Являлась гарантом магистерской образовательно-научной программы "Экология и охрана окружающей среды".

Трагедию также прокомментировали в Институте гидробиологии НАН Украины.

Людмила Шевцова (фото: f acebook.com/Hydrobio.kiev.ua)

"Сегодня 2 января 2024 года проклятая ру*ня убила в своем доме Шевцову Людмилу Васильевну - доктора биологических наук, профессора, долгие годы - заведующую отделом Института гидробиологии НАН Украины, в последние годы - преподавателя университета "Киево-Могилянская академия". Не забудем, не простим", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью 2 января российская армия запустила по Украине 99 ракет разных типов, из которых 72 удалось уничтожить.

В результате массированной ракетной атаки по Киеву и области погибли три человека, в Киеве - одна погибшая и 43 пострадавших, из которых 37 госпитализировали.