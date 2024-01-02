Збиття було за 300 метрів: внаслідок обстрілу Києва левиця із зооцентру отримала контузію (відео)
Вранці 2 січня Росія здійснила черговий ракетний обстріл України. Сили ППО знищили понад 60 крилатих ракет і 10 "Кинджалів". Внаслідок падіння уламків левиця Юна із зооцентру на Київщині отримала контузію.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Центру порятунку диких тварин у Facebook.
"Сьогодні ранок був зовсім не добрим, наша левиця Юна потрапила у тяжку ситуацію. В результаті збиття ракети та падіння близько 300 метрів від її вольєра вона отримала серйозну контузію", - йдеться у повідомленні.
У тварини відбулася повна втрата координації.
Зоозахисники переконані, що це наслідок обстрілу, оскільки Юна не могла ніде вдаритися чи травмуватися.
"Вона вже отримує необхідний курс лікування, і ми покладаємо нашу надію на її одужання. Дякуємо вам за турботу та слова підтримки в цей важкий час. Ваша підтримка дуже важлива для нас і для Юни", - просять про допомогу в організації.
Долучитися до допомоги левиці можна за посиланням.
Атака РФ по Україні 2 січня
Російські війська рано вранці 2 січня запустили по Україні ракети. Під масованим ударом опинилися Київ та Харків, вибухи лунали й в інших регіонах.
За попередньої інформації, російські терористи вночі та зранку 2 січня випустили по Україні 99 ракет різних типів та 35 дронів-камікадзе Shahed. Силам ППО вдалося знищити 72 ракети та усі безпілотники.
Раніше ми повідомляли про те, що внаслідок удару по Києву загинула футболістка разом із матір'ю.
Крім того, відома харківська волонтерка Наталія Попова отримала поранення через обстріл росіян.