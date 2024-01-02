Збиття було за 300 метрів: внаслідок обстрілу Києва левиця із зооцентру отримала контузію (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Центру порятунку диких тварин у Facebook .

"Сьогодні ранок був зовсім не добрим, наша левиця Юна потрапила у тяжку ситуацію. В результаті збиття ракети та падіння близько 300 метрів від її вольєра вона отримала серйозну контузію", - йдеться у повідомленні.

У тварини відбулася повна втрата координації.

Зоозахисники переконані, що це наслідок обстрілу, оскільки Юна не могла ніде вдаритися чи травмуватися.

"Вона вже отримує необхідний курс лікування, і ми покладаємо нашу надію на її одужання. Дякуємо вам за турботу та слова підтримки в цей важкий час. Ваша підтримка дуже важлива для нас і для Юни", - просять про допомогу в організації.

Долучитися до допомоги левиці можна за посиланням.

Атака РФ по Україні 2 січня

Російські війська рано вранці 2 січня запустили по Україні ракети. Під масованим ударом опинилися Київ та Харків, вибухи лунали й в інших регіонах.

За попередньої інформації, російські терористи вночі та зранку 2 січня випустили по Україні 99 ракет різних типів та 35 дронів-камікадзе Shahed. Силам ППО вдалося знищити 72 ракети та усі безпілотники.