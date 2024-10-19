Не вмикайте ці електроприлади у подовжувач, особливо взимку та в блекаути

Основні ризики використання подовжувачів

Перед використанням подовжувача важливо знати про основні ризики, які з ним пов’язані. Подовжувачі, особливо дешеві моделі, можуть бути перевантажені, що призведе до перегріву та короткого замикання.

Це підвищує ризик пожежі, особливо якщо подовжувач не має вбудованого захисту. Деякі моделі також можуть бути пошкоджені через старіння проводів або погану ізоляцію, що підвищує небезпеку під час їх використання.

Щоб уникнути цих ризиків, важливо перевіряти стан подовжувача перед кожним використанням та не перевищувати його номінальну потужність.

Побутова техніка з високим енергоспоживанням

Найбільш поширеною помилкою є підключення високопотужних приладів через подовжувач. Ці прилади споживають багато електроенергії, що може призвести до перевантаження подовжувача.

Ось список таких приладів:

Холодильники: працюють постійно та споживають багато енергії.

працюють постійно та споживають багато енергії. Мікрохвильові печі: створюють високе навантаження на мережу.

створюють високе навантаження на мережу. Пральні машини та посудомийки: під час нагрівання води споживають велику кількість електроенергії.

під час нагрівання води споживають велику кількість електроенергії. Електричні обігрівачі: можуть викликати перегрів через постійне споживання потужності.

можуть викликати перегрів через постійне споживання потужності. Електроплити: потребують стабільного живлення і можуть спричинити перевантаження подовжувача.

потребують стабільного живлення і можуть спричинити перевантаження подовжувача. Кавоварки, чайники, тостери: споживають велику кількість енергії за короткий час.

Наприклад, холодильник зазвичай працює безперервно, а підключення його до подовжувача може призвести до перегріву та навіть короткого замикання. Подібна ситуація і з мікрохвильовими печами - вони споживають багато електроенергії під час роботи, що може створювати ризик перегріву.

Також варто пам'ятати про обігрівачі, які підключати до подовжувача суворо заборонено через їх велике навантаження на мережу.

Деякі подовжувачі можуть розплавитися від сильного струму (фото: Pixabay.com)

Техніка з високим пусковим струмом

Прилади з високим пусковим струмом, як-от кондиціонери, компресори та зварювальні апарати, також не варто підключати через подовжувачі. Пусковий струм значно перевищує звичайне споживання електроенергії під час запуску таких пристроїв.

Наприклад, кондиціонери можуть призвести до перевантаження мережі, особливо під час запуску, що може пошкодити подовжувач. Аналогічна ситуація з компресорами, які використовуються для накачування шин, та зварювальними апаратами, які потребують великої кількості енергії під час роботи.

Для безпечного використання ці прилади слід підключати безпосередньо до розетки.

Чутлива електроніка

Електроніка, яка потребує стабільного електроживлення, також не повинна підключатися через подовжувач. Наприклад, комп’ютери та телевізори чутливі до перепадів напруги, які можуть виникати при використанні подовжувачів.

Підключення таких пристроїв через нестабільне джерело живлення може призвести до їх пошкодження або некоректної роботи. Для захисту чутливої техніки краще використовувати мережеві фільтри або стабілізатори.

Зарядка телефонів та інших мобільних пристроїв також потребує уваги. Підключення зарядних пристроїв через подовжувач може призвести до пошкодження акумулятора або електронних компонентів телефону через перепади напруги.