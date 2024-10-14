Які 8 поширених помилок критично скорочують термін праці побутової техніки

Дуже часто ми робимо з нашими побутовими приладами речі, які нам здаються зручними та безпечними, а насправді дуже скоро виведуть техніку з ладу. Яких неправильних дій краще уникати, щоб ваші прилади працювали якомога довше?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чого не треба робити, якщо ви не хочете швидко зіпсувати вашу побутову техніку.

Не все речі варто довіряти пральній машині

Багато людей не замислюються про те, що пральна машина не підходить для всіх типів одягу. Крім бюстгальтерів, це стосується також речей із делікатних тканин, таких як шовк чи вовна. Прання таких виробів у машині може призвести до втрати їхньої форми та пошкодження.

Використання спеціальних мішечків або ручне прання дозволить зберегти одяг в гарному стані. Носки також мають схильність зникати, забиваючи злив або фільтр, тому краще використовувати захисні засоби для їх прання.

Багато порошку не покращує прання

Надмірна кількість порошку не тільки шкодить машині, але і може залишати залишки на одязі, що важко виполіскуються. Це може викликати алергічні реакції або подразнення шкіри.

Крім того, знижується ефективність прання, адже зайва піна перешкоджає правильному руху води і тканин у барабані. Економніше і безпечніше використовувати порошок у рекомендованій кількості, що дозволить не тільки захистити техніку, але й отримати чистий і свіжий одяг.

Використання неправильних засобів для прання

Порошки для ручного прання виробляють велику кількість піни, яка може зруйнувати внутрішні механізми пральної машини. Це призводить до дорогих ремонтів і зниження терміну служби техніки.

Крім того, використання неправильних засобів для прання може негативно вплинути на тканини, особливо якщо це делікатні або синтетичні матеріали. Завжди читайте етикетки засобів і переконайтеся, що вони підходять для машинного прання.

Забагато прального порошку або його неправильний вибір псує пральну машину (фото: Freepik.com)

Не використовуйте алюмінієву фольгу в духовці

Алюмінієва фольга може створити бар'єр для нормальної циркуляції повітря в духовці, що призводить до нерівномірного приготування страв. Ще вона може накопичувати залишки жиру і їжі, які при високій температурі можуть загорітися або стати причиною неприємного запаху.

Регулярне чищення духовки за допомогою м'яких засобів забезпечить її безпеку та ефективність під час готування.

Регулярно чистимо фільтр фена

Забитий фільтр може призвести до того, що фен працюватиме на повну потужність, але повітряний потік буде значно зменшений. Це призводить до більшого нагріву приладу та підвищеного ризику його ламання.

Окрім того, через недостатню вентиляцію можуть перегрітися нагрівальні елементи, що становить небезпеку для користувача. Регулярне очищення фільтра забезпечує ефективність роботи фена та продовжує його термін служби.

Нагріваємо чайник неправильно

Чайники з електричними нагрівальними елементами дуже чутливі до рівня води. Якщо вона не покриває елемент повністю, це може призвести до його перегрівання і виходу з ладу.

Також важливо не залишати чайник на увімкненому режимі після закипання, адже це збільшує навантаження на електроніку. Дотримання рекомендацій з експлуатації збереже чайник у справному стані на довгі роки.

Якщо наливати мало води в чайник, це рано чи пізно зашкодить приладу (фото: Freepik.com)

Пильнуйте за водою в прасці

Якщо залишати воду в прасці після використання, це призводить до накопичення накипу всередині приладу, що знижує його ефективність та може спричинити поломку.

Ба більше, накип може забивати отвори для пари, що з часом призведе до появи плям на одязі під час прасування. Використання дистильованої або відфільтрованої води допоможе уникнути цих проблем.

Будьте обережні з блендером

Подрібнення льоду в блендері, який не призначений для цього, може спричинити пошкодження ножів або навіть двигуна. Важливо використовувати блендер тільки для тих продуктів, для яких він був розроблений.

Крім того, перемелювання гарячих продуктів може створити небезпечний тиск у чаші блендера, що може призвести до тріщин або навіть вибуху. Для безпеки завжди давайте продуктам охолонути перед змішуванням.