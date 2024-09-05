Як удвічі подовжити термін праці побутової тіхніки: чіткі правила
Вам доводиться часто купувати нову побутову техніку, хоча це справа недешева? Для кожного типу побутової електроніки існують окремі правила, виконання яких допоможе продовжити термін її служби.
Навіщо купувати нову побутову техніку, якщо можна з легкістю зберегти стару за допомогою цих простих порад?
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як продовжити "життя" найдорожчих видів ваших побутових пристроїв.
Як продовжити термін служби холодильника
Середній термін експлуатації компактних холодильників може становити до 9 років, тоді як звичайні холодильники служать у середньому 13 років. Ось кілька порад, які допоможуть вашому холодильнику працювати довше:
- Регулярно очищайте ущільнення навколо дверей. Крихти та пролиті рідини можуть вплинути на герметичність дверей, що важливо для збереження холоду всередині.
- Один раз на рік пилососьте котушки конденсатора, що знаходяться на задній або нижній частині холодильника. Перед цим обов'язково від'єднайте його від мережі та водопровідних ліній, якщо у вашому холодильнику є дозатор води або льоду.
- При необхідності розморожуйте морозильну камеру. Лід не повинен накопичуватися товщиною більше ніж 0,6 см. Слідкуйте за тим, щоб вентиляційні отвори морозильної камери завжди залишалися чистими.
- Не заповнюйте холодильник надто щільно, щоб не обмежувати потік повітря і не підвищувати знос компресора.
При необхідності розморожуйте морозильну камеру (фото: Freepik.com)
Як продовжити термін служби пральної машини
Зазвичай пральні машини служать приблизно 10 років. Дотримуйтеся цих порад, щоб продовжити термін їхньої служби:
- Замінюйте шланги кожні 4-5 років. З часом вони можуть зношуватися і тріскатися, що може призвести до великих проблем.
- Перевіряйте кишені в одязі та видаляйте монети, ручки, обгортки від жувальної гумки чи інші дрібні предмети. Це може продовжити термін служби барабана.
- Розміщуйте пральну машину на рівній, стійкій поверхні, щоб уникнути надмірної вібрації.
- Переконайтеся, що одяг рівномірно завантажений у барабан.
- Раз на місяць запускайте програму очищення машини за допомогою спеціального засобу.
- Не перевантажуйте пральну машину, оскільки це може призвести до швидшого зносу двигуна.
Не перевантажуйте пральну машину (фото: Freepik.com)
Як продовжити термін служби пилососа
Середня тривалість роботи пилососа зазвичай становить від 3 до 10 років. Щоб ваш пилосос служив довше, скористайтеся такими порадами:
- Очищуйте вакуумні фільтри та замінюйте мішок для пилу, коли це необхідно.
- Тримайте моторизовані щітки чистими, видаляючи з них волосся, адже це може перевантажити двигун.
- Не пилососьте великі або гострі предмети, оскільки вони можуть пошкодити компоненти пилососа.
- Слідкуйте за тим, щоб контейнер або мішок не переповнювалися.
Не пилососьте великі або гострі предмети (фото: Freepik.com)
Раніше ми вже писали, що робити, якщо пилосос не всмоктує пил.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Repair Clinic, Ideal Home, Family Handyman.