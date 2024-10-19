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Не включайте эти электроприборы в удлинитель, особенно зимой и в блекаут

Что не следует включать в удлинитель (фото: Pixabay.com) 
Автор: Феликс Коркин

Удобство использования разнообразных электроприборов часто требует подключения через удлинители, однако не всегда это безопасно. Какие есть ограничения при подключении некоторых видов техники через удлинитель?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие электроприборы не следует подключать таким образом и почему.

Основные риски использования удлинителей

Перед использованием удлинителя важно знать об основных рисках, связанных с ним. Удлинители, особенно дешевые модели, могут быть перегружены, что приведет к перегреву и короткому замыканию.

Это повышает риск пожара, особенно если удлинитель не имеет встроенной защиты. Некоторые модели также могут быть повреждены из-за старения проводов или плохой изоляции, что повышает опасность во время их использования.

Чтобы избежать этих рисков, важно проверять состояние удлинителя перед каждым использованием и не превышать его номинальную мощность.

Бытовая техника с высоким энергопотреблением

Наиболее распространенной ошибкой является подключение высокомощных приборов через удлинитель. Эти приборы потребляют много электроэнергии, что может привести к перегрузке удлинителя.

Вот список таких приборов:

  • Холодильники: работают постоянно и потребляют много энергии.
  • Микроволновые печи: создают высокую нагрузку на сеть.
  • Стиральные машины и посудомойки: при нагревании воды потребляют большое количество электроэнергии.
  • Электрические обогреватели: могут вызвать перегрев из-за постоянного потребления мощности.
  • Электроплиты: требуют стабильного питания и могут вызвать перегрузку удлинителя.
  • Кофеварки, чайники, тостеры: потребляют большое количество энергии за короткое время.

Например, холодильник обычно работает непрерывно, а подключение его к удлинителю может привести к перегреву и даже короткому замыканию. Похожая ситуация и с микроволновыми печами - они потребляют много электроэнергии во время работы, что может создавать риск перегрева.

Также следует помнить об обогревателях, которые подключать к удлинителю строго запрещено из-за их большой нагрузки на сеть.

Некоторые удлинители могут расплавиться от мощного тока (фото: Pixabay.com)

Техника с высоким пусковым током

Приборы с высоким пусковым током, например кондиционеры, компрессоры и сварочные аппараты, также не стоит подключать через удлинители. Пусковой ток значительно превышает обычное потребление электроэнергии при запуске таких устройств.

К примеру, кондиционеры могут привести к перегрузке сети, особенно при запуске, что может повредить удлинитель. Аналогичная ситуация с компрессорами, используемыми для накачки шин, и сварочными аппаратами, требующими большого количества энергии во время работы.

Для безопасного использования эти приборы подключайте непосредственно к розетке.

Чувствительная электроника

Электроника, требующая стабильного электропитания, также не должна подключаться через удлинитель. К примеру, компьютеры и телевизоры чувствительны к перепадам напряжения, которые могут возникать при использовании удлинителей.

Подключение таких устройств через нестабильный источник питания может привести к их повреждению или некорректной работе. Для защиты чувствительной техники лучше использовать сетевые фильтры или стабилизаторы.

Зарядка телефонов и других мобильных устройств также требует внимания. Подключение зарядных устройств через удлинитель может привести к повреждению аккумулятора или электронных компонентов телефона из-за перепадов напряжения.

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При написании материала использовались следующие источники: издания Repair Clinic, Ideal Home, Family Handyman.

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