Как вмиг понять, что мука испортилась, и можно ли ее использовать

Как определить, что мука испортилась

Упакованная мука имеет сроки годности. Однако эти отметки не являются обязательными и не обозначают безопасность. Таким образом, мука все еще может быть безопасной для употребления даже после истечения срока.

Лучший способ определить, безопасна ли мука - это понюхать ее. В то время как свежая мука имеет нейтральный запах, то плохая мука пахнет не свежим или кислим.

Кроме того, если ваша мука попала в контакт с водой или влагой, то могут появиться большие комки плесени. В этом случае следует немедленно выбросить весь пакет.

Чтобы предотвратить пищевые отходы, можно попробовать творчески использовать старую муку, когда срок ее годности почти истек. Кроме хлебобулочных изделий, таких как хлеб и пирожные, оно подходит для создания непищевых изделий, таких как тесто для игр или домашний клей.

Каковы риски использования просроченной муки

Когда мука прогоркнет, то ее молекулярная структура изменяется, что может привести к образованию вредных соединений.

Несмотря на то, что приготовленные из ее блюда могут иметь неприятный вкус, вряд ли она навредит здоровью, если употреблять в небольших количествах.

С другой стороны, заплесневелая мука может быть опасной. Не все плесени вредны, но некоторые могут производить опасные химические вещества, известные как микотоксины. Эти соединения могут вызывать такие симптомы, как рвота и диарея.

Поэтому лучше выбрасывать муку, если она плохо пахнет или имеет признаки плесени.

Отмечается, что белая мука может храниться дольше всего из-за меньшего содержания жира, тогда как цельнозерновые и безглютеновые сорта портятся быстрее.