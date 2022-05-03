Как быстро и просто приготовить печенье с предсказаниями дома (видео)

Печенье с предсказаниями можно легко и просто приготовить дома, чтобы порадовать родных и близких. Привлеките к написанию предсказаний и пожеланий детвору и у вас будет целое гастроприключение.

Ингредиенты:

Белки - 2 шт.

Сахар - 70 г

Ванильный сахар - 10 г

Соль - щепотка

Мука - 50 г

Растительное масло - 30 г

Вода - около 2 ч. л. (ориентируемся по тесту, оно должно получиться жидким)

Пошаговое приготовление печенек

Белки взбейте со щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром в пышную пену. Добавьте растительное масло, муку.

В зависимости от густоты теста добавьте воду, одну, две или три чайные ложки. Ориентируйтесь по тесту, оно должно быть жидким.

Распределите тесто на силиконовом коврике или пергаменте кругами диаметром 8 см. Если будете использовать пергамент, то обязательно берите с антипригарным покрытием, иначе будет сложно снять печенье. Выпеченные печеньки быстро остывают и ломаются при формовке. Поэтому выпекайте по 3-4 шт. за раз.

Выпекайте в заранее прогретой до 180 градусов духовке 4-5 минут, тесто должно схватиться, края совсем чуть-чуть подрумяниться. Не выпекайте слишком долго, иначе печеньки подсохнут и будут трескаться при формовке.

Снимайте горячее печенье при помощи лопатки, кладите предсказание, быстро сворачивайте его, слегка прижимая края. Затем при помощи кружки или стакана складывайте его, прижимая к внешней и внутренней сторонам.

Когда все печенье сформировано, выкладываем его на противень и выпекаем все вместе 5-7 минут, чтобы оно подрумянилось и подсохло.