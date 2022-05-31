Як вмить зрозуміти, що борошно зіпсувалося, і чи можна його використовувати

Як визначити, що борошно зіпсувалося

Запаковане борошно має терміни придатності. Однак ці позначки не є обов’язковими й не позначають безпеку. Таким чином, борошно все ще може бути безпечним для вживання навіть після закінчення терміну.

Найкращий спосіб визначити, чи борошно безпечне - це понюхати його. У той час як свіже борошно має нейтральний запах, погане борошно пахне не свіжим або кислим.

Крім того, якщо ваше борошно потрапило в контакт з водою або вологою, то можуть з’явитися великі грудки цвілі. У цьому випадку слід негайно викинути весь пакет.

Щоб запобігти харчовим відходам, можна спробувати творчо використати старе борошно, коли термін його придатності майже закінчився. Крім хлібобулочних виробів, таких як хліб і тістечка, воно підходить для створення нехарчових виробів, таких як тісто для ігор або домашній клей.

Які ризики використання простроченого борошна

Коли борошно згіркне, його молекулярна структура змінюється, що може призвести до утворення шкідливих сполук.

Попри те, що приготовані з нього страви можуть мати неприємний смак, навряд чи вони зашкодить здоров’ю, якщо вживати в невеликих кількостях.

З іншого боку, запліснявіле борошно може бути небезпечним. Не всі цвілі шкідливі, але деякі можуть виробляти небезпечні хімічні речовини, відомі як мікотоксини. Ці сполуки можуть викликати такі симптоми, як блювота та діарея.

Тому краще викидати борошно, якщо воно погано пахне або має ознаки цвілі.

Зазначається, що біле борошно може зберігатися найдовше через менший вміст жиру, тоді як цільнозернові та безглютенові сорти псуються швидше.