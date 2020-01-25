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Вмешается в выборы: Меган Маркл планирует занять место Трампа

STYLERПерсоны    25.01.2020 - 10:31
Вмешается в выборы: Меган Маркл планирует занять место Трампа
Меган Маркл (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Меган Маркл шокировала новым заявлением

Меган Маркл планирует связать свою жизнь с политикой, что крайне встревожило Букингемский дворец. О решении герцогини проинформировало издание Daily Mail.

Супруга принца Гарри крайне расстроена тем, что "ее вынудили держаться подальше от политики после ее помолвки с Гарри". Однако Маркл имеет собственные убеждения и хочет выразить их публично.

Есть вероятность, что она вмешается в выборы американского президента в этом году. Ведь еще до знакомства с принцем, Маркл публично критиковала Дональда Трампа, называя его сеятелем вражды и женоненавистником.

Вмешается в выборы: Меган Маркл планирует занять место ТрампаМеган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

И теперь, когда герцогиня Сассекская формально уже не будет считаться высокопоставленным членом семьи Елизаветы II, она может позволить себе больше. Однако ее потенциальные заявления о политике могут вызвать серьезный дипломатический скандал. Пресс-секретарь Меган отказался от каких-либо комментариев.

Напомним, что о британской королевской семье снимут комедийный мультсериал под названием "Принц". Известно, что герцог Сассекский Гарри будет "говорить" голосом звезды Голливуда Орландо Блума.

Также сообщалось, что Меган Маркл уволила свою "правую руку" и теперь сама ищет няню для Арчи.

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