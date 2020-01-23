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Меган Маркл уволила свою "правую руку" и теперь сама ищет няню для Арчи

Lite » Стиль жизни 23.01.2020 - 11:14
Меган Маркл уволила свою "правую руку" и теперь сама ищет няню для Арчи
Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Натали и Меган проработали вместе более года

Независимая жизнь в Канаде для Меган Маркл и принца Гарри подготовила массу перемен. Как известно, пока что герцоги Сассекские столкнулись с серьезной проблемой финансирования своих немалых расходов. На днях больше 80 000 жителей Канады подписали петицию с требованием не покрывать расходы Меган и Гарри на охрану. А это по приблизительным подсчетам - 10 миллионов долларов! Уже в ближайшее время петицию обязан рассмотреть премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Новый уклад жизни молодой семьи также вынудил Меган и Гарри уволить свой персонал в Лондоне. Работы даже была лишена права рука Меган - ее личная помощница Натали Кэмпбелл, которая около полутора лет помогала герцогине Сассекской.

Меган Маркл уволила свою &quot;правую руку&quot; и теперь сама ищет няню для Арчи

Меган Маркл уволила свою &quot;правую руку&quot; и теперь сама ищет няню для Арчи

Экс-помощница Меган Маркл - Натали Кэмпбелл (фото: instagram.com/nataliedcampbell)

Раньше Натали Кэмпбелл работала в штате Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Весной 2019 года принц Гарри лично попросил Натали перейти работать к его супруге.

Главная помощница Меган занимала особенный статус среди сотрудников семьи Сассекских. Девушка помогала Маркл создавать кулинарную книгу герцогини и даже была главой Королевского благотворительного фонда герцогов Сассекских.

Однако в связи с переездом в Канаду и необходимостью экономить, Маркл была вынуждена уволить свою помощницу.

Меган Маркл уволила свою &quot;правую руку&quot; и теперь сама ищет няню для Арчи

Меган Маркл уволила свою &quot;правую руку&quot; и теперь сама ищет няню для Арчи

Натали профессионально увлекается бегом (фото: instagram.com/nataliedcampbell)

Как стало известно без работы Натали точно не останется. Уже в ближайшее время девушка получит должность генерального директора компании Belu Water в Великобритании, которая занимается охраной окружающей среды и прав человека.

  • Я была поклонницей работы компании в течение последних десяти лет… Миру нужно больше предприятий, у которых в основе ценностей стоит защита окружающей среды, права человека и устойчивая практика. Не могу дождаться, когда приступлю к работе”, - цитирует слова Натали издание HELLO.

В британских СМИ отмечается, что Кэмпбелл “выпала честь” стать девятым по счету сотрудником, уволенным в этом месяце семьей Маркл. На данный момент Меган больше обеспокоена выбором няни для малыша Арчи (родился 6 мая 2019). Как поговаривают источники монаршей семьи, у Меган крайне завышенные требования к будущей няни для своего первенца.

Напомним, Елизавета II грозит лишить Меган Маркл обручального кольца и купленной за 2 года одежды.

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Новости Украины Меган Марклпринц Гаррипринц Арчи
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