Изменила сценарий жизни: сестра Меган Маркл сделала громкое заявление о герцогине

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Герцогиня Сассекская не могла наслаждаться королевской жизнью, сообщила родственница

Сводная сестра Меган Маркл Саманта сделала громкое заявление о герцогине Сассекской, которая решила отлучиться и снять с себя полномочия высокопоставленной королевской семьи.

По словам сестры, она не замечала, что Меган не нравится королевская жизнь. "Внешне казалось, что ей нравилось. Их называли "Потрясающей четверкой"... Казалось бы, все было замечательно, - прокомментировала Саманта.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Говоря о "Потрясающей четверке", Саманта имела в виду герцогов Сассекских и Кембриджских. Однако даже после скандала с отказом Меган и Гарри от полномочий "старших" членов королевской семьи Кейт и Уильяма встретили аплодисментами.

Узнав о данном диалоге между журналистами и "сестрой", герцогиня Сассекская заявила, что "едва знает" 54-летнюю Саманту, а потому насколько правдива информция - неизвестно.

Напомним, что близкая подруга принца Чарльза американская актриса Стефани Пауэрс жестко раскритиковала Меган Маркл за то, что герцогиня превращает жизнь королевской семьи в свое собственное шоу.

Она заявила, что Меган делает все, чтобы быть звездой и всячески старается привлечь к себе внимание, но это совсем не та модель поведения, которой ей нужно придерживаться.