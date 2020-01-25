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Втрутиться у вибори: Меган Маркл планує зайняти місце Трампа

STYLERПерсони    25.01.2020 - 10:31
Втрутиться у вибори: Меган Маркл планує зайняти місце Трампа
Меган Маркл (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Меган Маркл шокувала новою заявою

Меган Маркл планує пов'язати своє життя з політикою, що вкрай стривожило Букінгемський палац. Про несподіване рішення герцогині поінформувало видання Daily Mail.

Дружина принца Гаррі вкрай засмучена тим, що "її змусили триматися подалі від політики після її заручин з Гаррі". Однак Маркл має власні переконання і хоче висловити їх публічно.

Є ймовірність, що вона втрутиться в вибори американського президента в цьому році. Адже ще до знайомства з принцом, Маркл публічно критикувала Дональда Трампа, називаючи його сіячем ворожнечі.

Втрутиться у вибори: Меган Маркл планує зайняти місце ТрампаМеган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

І тепер, коли герцогиня Сассекська формально вже не буде вважатися високопоставленим членом сім'ї Єлизавети II, вона може дозволити собі більше. Однак її потенційні заяви про політику можуть викликати серйозний дипломатичний скандал. Прес-секретар Меган відмовився від будь-яких коментарів.

Нагадаємо, що про британську королівську сім'ю знімуть комедійний мультсеріал під назвою "Принц". Відомо, що герцог Сассекський Гаррі буде "говорити" голосом зірки Голлівуду Орландо Блума.

Також повідомлялося, що Меган Маркл звільнила свою "праву руку" і тепер сама шукає няню для Арчі.

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