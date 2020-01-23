О королевской семье снимут мультик: принца Гарри озвучит звезда Голливуда

О королевской семье снимут мультсериал (коллаж РБК-Украина)

Жизнь британской монаршей семьи покажут в комедийном мультсериале "Принц"

О британской королевской семье снимут комедийный мультсериал под названием "Принц". Есть все основания полагать, что на фоне громкой истории с отказом Меган Маркл и принца Гарри от исполнения официальных обязанностей проект заинтересует немалое количество зрителей.

Производством новой анимационной ленты занимается 20th Century Fox Television, а заказала идею стриминговая платформа HBO Max.

Нужно сказать, что становиться героями кино монаршим особами не впервой - в частности, уже несколько лет британский исторический драматический телесериал "Корона", выходящий на Netflix, собирает перед экранами большую аудиторию.

В этот раз речь идет о шуточных историях в формате мультика, а за идею для сценария взяли рассказы известного писателя и продюсера Гари Джанетти, который в своем Instagram от лица 6-летнего принца Джорджа комментирует новости о королевских особах. Об этом сообщает Deadline.

К слову, у автора миллион подписчиков в сети, и его фантазии про жизнь королевской семьи не редко тиражируют СМИ.

Стало известно, что Гарри будет "говорить" голосом звезды Голливуда Орландо Блума.

О британской королевской семье снимут мультсериал "Принц" (Фото: deadline.com)

Для озвучивания остальных персонажей привлекают таких актеров:

Кондола Рашад "сыграет" Меган Маркл, королеву Елизавету II - Фрэнсис Де Ла Тур, принца Уильяма - Иван Реон, Кейт Миддлтон - Люси Панч, их старшего сына и главного разказчика историй принца Джорджа - сам автор Гари Джанетти, принцев Филиппа и Чарльза - Том Холландер, а дворецкого Джорджа Оуэна - Алан Камминг.

"Принц" будет сатирическим мультфильмом, который покажет, как юный наследник престола справляется с жизненными невзгодами для того, чтобы быть королевским ребенком.

Королева Елизавета II и принцы Чарльз, Уильям и Джордж (Фото: instagram.com/kensingtonroyal)

"Прежде чем Джордж будет править Британией, он установит свои собственные законы", - пишет издание.

Сам Джанетти отмечает, что очень рад возможности работы с HBO Max, чтобы рассказать им "еще одну серию о семье, которая безжалостно борется за трон".