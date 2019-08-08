ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Влюблен и счастлив: в сеть слили данные и фото любовницы экс-супруга Ани Лорак

STYLERПерсоны    08.08.2019 - 20:26
Влюблен и счастлив: в сеть слили данные и фото любовницы экс-супруга Ани Лорак
Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу (коллаж: РБК-Украина)

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу счастливы с новыми возлюбленными

Экс-супруг Ани Лорак, недавно показавшей миру своего бойфренда, счастлив с новой возлюбленной - киевлянкой Самией Ахметовой. В сети появилась информация, что Мурат Налчаджиоглу уже больше года встречается с девушкой.

Telegram-канал YOBAJUR опубликовал данные инсайдеров. Подруга Самии рассказала, что слухи о романе Налчаджиоглу с Яной Беляевой оказались вымыслом.

Влюблен и счастлив: в сеть слили данные и фото любовницы экс-супруга Ани Лорак

Влюблен и счастлив: в сеть слили данные и фото любовницы экс-супруга Ани Лорак

Бывший муж Ани Лорак встречается с Самией Ахметовой (фото: Telegram/YOBAJUR)

Отметим, что Мурат не скрывает новых отношений и часто публикует в Instagram-сториз совместные снимки и видео с новой девушкой, с которой много времени проводит в путешествиях. Сейчас влюбленные наслаждаются отдыхом в Пальме-де-Майорке (Испания).

"Доброе утро! Сегодня будет лучший день с любовью", - подписал один из снимков Налчаджиоглу.

 

Бывший муж Ани Лорак встречается с Самией Ахметовой (скрин: instagram.com/muratnalca)

Сама же Самия Ахметова успешно скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз. Все ее социальные сети закрыты от посторонних.

Тем не менее, в интернете можно найти фото новой пассии экс-супруга Ани Лорак.

 

Бывший муж Ани Лорак встречается с Самией Ахметовой (фото: соцсети)

А тем временем поклонники украинской певицы, перебравшейся в РФ, не устают забрасывать ее комментариями с просьбами вернуться к Мурату и порвать с новым возлюбленным, который младше певицы на 15 лет.

К слову, не так давно новый любовник Ани Лорак показал интимное фото с певицей, тем самым дав жесткий ответ хейтерам пары.

Так гораздо лучше: Ани Лорак удивила приятными изменениями Ани Лорак беременна от любовника? В сети обсуждают округлившийся животик певицы
Новости Украины Ани Лорак
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь