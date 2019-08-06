Стала известна стоимость роскошных особняков Ани Лорак и Лободы в России (фото)

Светлана Лобода и Ани Лорак (коллаж: РБК-Украина)

Ани Лорак и Светлана Лобода живут по соседству с верхушкой российского шоубизнеса

Ани Лорак и Светлана Лобода владеют роскошными особняками в элитных поселках в подмосковье. РосСМИ назвали стоимость коттеджей, которые приобрели украинские певицы, переехавшие в Россию.

Согласно данным СМИ, Светлана Лобода живет в очень дорогом и модном поселке "Княжье озеро". Певица соседствует со звездами российского шоубизнеса - Дмитрием Нагиевым, Марией Мироновой, Юлией Ковальчук, Игорем Лифановым и другими.

Стоимость коттеджа в "Княжьем озере" составляет около 1,7 миллионов долларов за особняк площадью 400 квадратных метров.

Княжье озеро, в котором живет Светлана Лобода (фото: росСМИ)

Поселок расположен в 24-х километрах от МКАД по Новорижскому шоссе. На его территории расположены озеро, живописные аллеи, бассейн, магазин, детский сад, школа, зоопарк и даже церковь.

Княжье озеро, в котором живет Светлана Лобода (фото: росСМИ)

Ани Лорак живет в доме в поселке, которым владеет семья олигарха Араза Агаларова, который носит название "Агаларов Эстейт". Отметим, что Каролине и Агаларову-младшему - российскому певцу и бизнесмену Эмину Агаларову в свое время приписывали роман.

"Агаларов Эстейт" находится в 25 километрах от Москвы. Рядом с ней живет упомянутый выше Эмин Агаларов и один из самых богатых людей российского шоубиза Стас Михайлов.

Агаларов Эстейт, где живет Ани Лорак (фото: Novaya-riga.ru)

На территории поселка 260 домов, вокруг них разбиты сады из декоративных деревьев, множество фонтанов и искуственных озер.

"Поселиться здесь может лишь обеспеченный человек, ведь коттедж площадью 1000 квадратных метров стоит порядка 300 миллионов рублей (около 4,5 миллинов долларов. - Ред.)", - сообщают СМИ.

Агаларов Эстейт, где живет Ани Лорак (фото: Novaya-riga.ru)

Напомним, недавно Светлана Лобода рассказала о том, что не может смириться со смертью близкой подруги.

К слову, Ани Лорак, которая нередко подвергается критике касательно внешнего вида, не так давно приятно удивила поклонников, опубликовав в социальной сети новое видео.