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Закоханий і щасливий: у мережу злили дані та фото коханки екс-чоловіка Ані Лорак

STYLERПерсони    08.08.2019 - 20:26
Закоханий і щасливий: у мережу злили дані та фото коханки екс-чоловіка Ані Лорак
Ані Лорак та Мурат Налчаджиоглу (колаж: РБК-Україна)

Ані Лорак та Мурат Налчаджиоглу щасливі з новими коханими

Екс-чоловік Ані Лорак, яка нещодавно показала світу свого бойфренда, щасливий з новою коханою - киянкою Самією Ахметовою. У мережі з'явилася інформація, що Мурат Налчаджиоглу вже більше року зустрічається з дівчиною.

Telegram-канал YOBAJUR опублікував дані інсайдерів. Подруга Самії розповіла, що чутки про роман Налчаджиоглу з Яною Бєляєвою виявилися вигадкою.

Закоханий і щасливий: у мережу злили дані та фото коханки екс-чоловіка Ані Лорак

Закоханий і щасливий: у мережу злили дані та фото коханки екс-чоловіка Ані Лорак

Колишній чоловік Ані Лорак зустрічається з Самією Ахметовою (фото: Telegram/YOBAJUR)

Зазначимо, що Мурат не приховує нових стосунків і часто публікує в Instagram-сторіз спільні знімки і відео з новою дівчиною, з якою багато часу проводить у подорожах. Зараз закохані насолоджуються відпочинком у Пальмі-де-Майорці (Іспанія).

"Доброго ранку! Сьогодні буде найкращий день з любов'ю", - підписав один зі знімків Налчаджиоглу.

Колишній чоловік Ані Лорак зустрічається з Самією Ахметовою (скрін: instagram.com/muratnalca)

Сама ж Самія Ахметова успішно приховує своє особисте життя від сторонніх очей. Всі її соціальні мережі закриті від сторонніх.

Тим не менш, в інтернеті можна знайти фото нової пасії екс-чоловіка Ані Лорак.

Колишній чоловік Ані Лорак зустрічається з Самією Ахметовою (фото: соцмережі)

А тим часом шанувальники української співачки, переїхавшої до РФ, не втомлюються закидати її коментарями з проханнями повернутися до Мурата і порвати з новим коханим, який молодше співачки на 15 років.

До речі, не так давно новий коханець Ані Лорак показав інтимне фото зі співачкою, тим самим давши жорстку відповідь хейтерам пари.

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