Влияет на психику: Комаровский сделал родителям важное предупреждение

Доктор Комаровский рассказал о том, насколько вредны и опасны для физического и эмоционального здоровья ребенка гаджеты, к которым малыши начинают привыкать едва ли не с годовалого возраста. Об этом именитый педиатр сообщил на своей Instagram-странице.

Комаровский, ранее рассказавший о том, как уберечь ребенка от опасного феномена, ответил на вопрос родителей, с какого возраста ребенку можно разрешать смартфоны и планшеты.

Комаровский рассказал о вреде гаджетов для детей (фото: pxhere.com)

По мнению Комаровского, если ребенок начинает познавать основы устройства жизни с гаджетов, у него может сформироваться неправильное восприятие мира вокруг. Это может влиять на психику, нарушать координацию движений, а также приводить к травматизму, - считает педиатр.

"Ребенок видит, как катится мяч, а потом падает в реку. В реальной жизни реакция будет по типу "наша Таня громко плачет". А когда это случилось на экране, ребенок не понимает, что мяч исчез навсегда", - пишет Комаровский.

Комаровский рассказал о вреде гаджетов для детей (фото: pxhere.com)

К тому же, утверждает врач, ребенок должен активно развиваться физически - бегать, прыгать, играть, благодаря чему формируются легкие, а сосуды приспосабливаются к меняющейся физической активности. А вместо этого он смотрит в экран планшета или телефона.

Комаровский выступает категорически против каких-либо компьютерных игр до двухлетнего возраста. Педиатр советует мамам и папам почаще играть с детьми, вместо того, чтобы вручать им гаджеты. А также говорит, что родители сами должны подавать пример и поменьше времени проводить за компьютерными играми и пролистыванием лент в соцсетях.

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