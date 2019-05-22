Комаровский рассказал, как уберечь ребенка от опасного феномена

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский дал несколько очень важных советов

Доктор Комаровский рассказал об одном очень странном и трагическом феномене, сообщения о котором периодически поступают со всего мира. Именитый педиатр на своей Instagram-странице дал несколько советов о том, как не забыть ребенка в автомобиле.

Комаровский, ранее предупредивший об опасных препаратах, пишет, что психологи находят множество объяснений этому странному явлению, когда родители забывают мирно спящих детей на заднем сидении авто, однако легче от этого никому не становится.

Комаровский рассказал, как не забыть ребенка в автомобиле (фото: parents.com)

Педиатр дал несколько советов, как избежать подобного ЧП:

Размещение детского автокресла на переднем сиденье рядом с водителем разрешено во многих странах. Это не лучший вариант с точки зрения безопасности, но вполне допустимый.

Самый эффективный способ - оставить на заднем сиденье портфель, телефон, верхнюю одежду - то, без чего вы далеко от автомобиля не уйдете.

Размещайте автокресло с ребенком посредине заднего сидения.

Установите дополнительное зеркало заднего вида, чтобы ребенок всегда был в поле зрения.

Рядом с собой положите пердмет, связанный с ребенком - игрушку, предмет одежды.

Еще вариант - яркие наклейки на стекле вроде "малыш в авто".

Установите специальные устройства, которые будут подключены к ремню безопасности на детском автокресле - они будут реагировать на вашу попытку покинуть автомобиль, не отстегнув их.

Комаровский рассказал, как не забыть ребенка в автомобиле (фото: parents.com)

"Помните о том, что детей забывают не преступники, не больные, не умственно отсталые. Детей забывают самые обычные люди: уставшие, огорченные, невыспавшиеся, взволнованные", - пишет доктор Комаровский.

Ранеее Комаровский посоветовал тренировать мозг с помощью простых и увлекательных упражнений - такая тренировка называется "нейробикой".

Также мы писали о том, что педиатр сделал важное заявление об употреблении алкоголя во время беременности.

Добавим, что недавно Евгений Комаровский разрушил популярный миф о высокой температуре у детей.