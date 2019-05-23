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Не доказана эффективность: Комаровский развенчал миф о лекарстве от кашля

STYLERЖизнь    23.05.2019 - 08:47
Не доказана эффективность: Комаровский развенчал миф о лекарстве от кашля
Комаровский развенчал миф о лекарстве от кашля (Коллаж РБК-Украина)

Комаровский рассказал, какие негативные последствия могут возникнуть

Доктор Комаровский рассказал о популярном лекарстве от кашля для детей и объяснил, почему его не стоит выписывать и применять. Она опубликовал небольшое видео на своем YouTube-канале.

Комаровский отметил, что препарат "Эреспал" производят во Франции и совсем недавно его сняли с производства, так как было обнаружено негативное влияние данного лекарства на сердце. Остатки лекарства, которые поступили в продажу, будут отозваны.

Он объяснил, что никогда не назначал своим пациентам этот препарат и никогда его даже не рекомендовал, а в большинстве случаев сдерживался от комментариев по поводу "Эреспала", чтобы не нарушать правила, установленные фармацевтическими компаниями.

Не доказана эффективность: Комаровский развенчал миф о лекарстве от кашля

"Эреспал" сняли с производства во Франции

Однако, как уточнил доктор Комаровский, в своей книге о популярных лекарственных средствах, он писал, что в большинстве развитых стран препарат "Эреспал" не используется для лечения кашля у детей и не входит в стандартные протоколы лечения.

"Имеется весьма ограниченное число исследований, соответствующих критериям доказательной медицины. Несмотря на это, в некоторых странах "Эреспал" применяется достаточно широко", - процитировал Комаровский и объяснил, что данный препарат широко использовали только в постсоветском пространстве.

Он посоветовал родителям выяснять информацию о тех лекарствах, которые назначают врачи, особенно о тех, которые вызывают сомнения.

Комаровский объяснил, почему не стоит принимать "Эреспал" (YouTube/Доктор Комаровский)

"Эреспал" – препарат, который назначали для лечения острых и хронических воспалительных процессов ЛОР-органов и дыхательных путей (отит, синусит, ринит, ринофарингит, ринотрахеобронхит, бронхит), при сезонных и круглогодичных аллергических ринитах и даже при коклюше.

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский рассказал, как уберечь ребенка от опасного феномена.

А также сообщали о том, что Комаровский разрушил миф о "правильной" детской обуви.

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