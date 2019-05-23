Впливає на психіку: Комаровський зробив батькам важливе попередження

Доктор Комаровський порадив батькам більше часу проводити з дітьми в активних іграх
Доктор Комаровський розповів про те, наскільки шкідливі і небезпечні для фізичного і емоційного здоров'я дитини гаджети, до яких малюки починають звикати ледь не з однорічного віку. Про це іменитий педіатр повідомив на своїй Instagram-сторінці.
Комаровський, який раніше розповів про те, як уберегти дитину від небезпечного феномену, відповів на запитання батьків, з якого віку дитині можна дозволяти смартфони і планшети.
Комаровський розповів про шкідливість гаджетів для дітей (фото: pxhere.com)
На думку Комаровського, якщо дитина починає пізнавати основи устрою життя з гаджетів, у неї може сформуватися неправильне сприйняття світу навколо. Це може впливати на психіку, порушувати координацію рухів, а також призводити до травматизму, - вважає педіатр.
"Дитина бачить, як котиться м'яч, а потім падає в річку. У реальному житті реакція буде за типом "наша Таня голосно плаче". А коли це сталося на екрані, дитина не розуміє, що м'яч зник назавжди", - пише Комаровський.
Комаровський розповів про шкідливість гаджетів для дітей (фото: pxhere.com)
До того ж, стверджує лікар, дитина повинна активно розвиватися фізично - бігати, стрибати, грати, завдяки чому формуються легені, а судини пристосовуються до мінливої фізичної активності. А замість цього вона дивиться в екран планшета або телефону.
Комаровський виступає категорично проти будь-яких комп'ютерних ігор до дворічного віку. Педіатр радить мамам і татам частіше грати з дітьми, замість того, щоб вручати їм гаджети. А також говорить, що батьки самі повинні подавати приклад і менше часу проводити за комп'ютерними іграми і гортанням стрічок в соцмережах.
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