"Власти" Крыма провели военные акции с детьми и разгневали сеть (фото)

В аннексированном Крыму прошла военная акция с детьми. Если ранее в военную форму одевали подростков, то на последних фото из Евпатории в строю стоят уже и совсем юные школьники. В сети предположили, что Россия начала завлекать в парамилитарные организации учеников первых-вторых классов.

Мероприятие в Евпатории было посвящено 30-й годовщине вывода войск СССР из Афганистана. Даже такие даты Россия активно пытается использовать для пропаганды войны и боевых действий, считают в сети.

Опубликовавший фотографии офицер ВСУ Анатолий Штефан обращает внимание на удивительную "слепоту" международных организаций, не замечающих вовлечения детей в игрища российских военных.

"Оккупированная Евпатория. Милитаризация и зомбирование детей продолжается конвейером. Все мировые защитные организации 6 лет молчат. Ау… Где вы?" – подписал снимки блогер.

Скриншот (twitter.com/Shtirlitz53)

В комментариях резко высказались о завлечении детей в парамилитарные организации:

Никак не могут вылезти из окопов, все воюют, все повторяют.

Пушечное мясо подрастает.

Готовят дурачков для Сирии.

Грамотный подход к зомбированию.

Скриншоты (twitter.com и facebook.com)

Напомним, что ранее Зеленский поручил разработать программу паспортизации жителей ОРДЛО.