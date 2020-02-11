Зеленский поручил разработать программу паспортизации жителей ОРДЛО

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Кабмин должен разработать конкретную программу до 1 марта

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать программу по обеспечению украинским гражданством жителей временно оккупированных территорий Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офисе президента.

По словам Зеленского, пока идет война на Донбассе, Россия активно выдает паспорта жителям оккупированных территорий, поэтому Украине необходимо бороться за своих граждан.

"Мы должны наладить контакт с гражданскими людьми, которые находятся на оккупированных территориях и по тем или иным причинам не могут жить на подконтрольной Украины территории", - заявил Зеленский.

Также президент подчеркнул важность организации на контрольно-пропускных пунктах вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях и на админграницах с Крымом центров предоставления административных услуг, где люди могли бы получить необходимые услуги и важную информацию.

В Кабинете министров до 1 марта должны представить конкретные предложения по программе.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Офис генерального прокурора открыл дело из-за принудительной раздачи так называемых "паспортов ЛНР" в оккупированной части Луганской. "Паспорта ЛНР" получили более 200 тысяч человек.

Также сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса сиротам раздают российские паспорта, а пропагандисты снимают детей как счастливых новых граждан России, а также как "граждан "ЛДНР".