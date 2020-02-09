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В Украине продлили упрощенный режим въезда в ОРДЛО для детей

Новости » Общество     09.02.2020 - 14:29
В Украине продлили упрощенный режим въезда в ОРДЛО для детей
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

До 1 мая дети до 16 лет без паспорта смогут пересекать КПВВ со свидетельством о рождении

Кабинет министров Украины продлил упрощенный режим въезда детей на оккупированные территории Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Сообщается, что до 1 мая 2020 года въезд на оккупированные территории Донбасса детей в возрасте от 14 до 16 лет, у которых нет паспорта, может осуществляться при предъявлении свидетельства о рождении.

Таким образом, граждане Украины, которые не имели возможности оформить паспорт из-за постоянного проживания на временно оккупированных территориях, могут пересекать КПВВ со свидетельством о рождении или справкой, выданной территориальным органом или подразделением ГМС при утере или краже паспорта.

Напомним, 9 февраля вступили в силу новые правила пересечения админграницы с Крымом. В частности, дети с 14 до 16 лет смогут самостоятельно пересекать КПВВ при наличии паспорта Украины (ID карты) или загранпаспорта. Речь идет об учащихся учебных заведений на подконтрольной Украине территории.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныДонбассКПВВ
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