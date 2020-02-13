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В Херсоне откроют центр дистанционного образования для детей из аннексированного Крыма

Новости » Общество     13.02.2020 - 15:04
В Херсоне откроют центр дистанционного образования для детей из аннексированного Крыма
Фото: Оксана Коляда (facebook.com/Оксана Гаврилюк)

По словам Коляды, уже есть договоренность об открытии центра с руководством Херсонской области

В Херсоне откроют центр дистанционного образования для детей из аннексированного Россией Крыма. Об этом сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда, передает "Крым.Реалии".

По ее словам, уже есть договоренность об открытии центра с руководством Херсонской области.

"У нас уже есть договоренность, что мы в Херсоне открываем центр дистанционного образования для детей с временно оккупированных территорий Крыма и Севастополя. Он будет находиться на базе одного из лицеев. Наше задание сейчас - отработать этот пилотный проект успешно для того, чтобы масштабировать такие центры дистанционного образования по всей Украине. Тем более, что там есть возможность приезжать с оккупированной территории на каникулы или на выходные, проживать в общежитии и сдавать определенные экзамены или обучаться", - рассказала министр.

Напомним, 9 февраля 2020 года, вступили в силу новые правила пересечения административной границы с Крымом для детей в возрасте до 16 лет.

Дети с 14 до 16 лет смогут самостоятельно пересекать КПВВ при наличии паспорта Украины (ID карты) или паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Кроме того, в отношении таких детей в Единой электронной базе по вопросам образования должна быть информация, к которой будет доступ на КПВВ.

Также РБК-Украина писало, что в Украине создадут фонд реинтеграции "Крым" и центр для подачи исков против Российской Федерации.

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