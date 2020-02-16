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"Власти" Крыма провели военные акции с детьми и разгневали сеть (фото)

STYLERЖизнь    16.02.2020 - 15:16
"Власти" Крыма провели военные акции с детьми и разгневали сеть (фото)
В Крыму прошла военная акция с детьми (коллаж: РБК-Украина)

В Крыму провели военную акцию с участием несовершеннолетних

В аннексированном Крыму прошла военная акция с детьми. Если ранее в военную форму одевали подростков, то на последних фото из Евпатории в строю стоят уже и совсем юные школьники. В сети предположили, что Россия начала завлекать в парамилитарные организации учеников первых-вторых классов.

Мероприятие в Евпатории было посвящено 30-й годовщине вывода войск СССР из Афганистана. Даже такие даты Россия активно пытается использовать для пропаганды войны и боевых действий, считают в сети.

Опубликовавший фотографии офицер ВСУ Анатолий Штефан обращает внимание на удивительную "слепоту" международных организаций, не замечающих вовлечения детей в игрища российских военных.

"Оккупированная Евпатория. Милитаризация и зомбирование детей продолжается конвейером. Все мировые защитные организации 6 лет молчат. Ау… Где вы?" – подписал снимки блогер.

&quot;Власти&quot; Крыма провели военные акции с детьми и разгневали сеть (фото)

Скриншот (twitter.com/Shtirlitz53)

В комментариях резко высказались о завлечении детей в парамилитарные организации:

  • Никак не могут вылезти из окопов, все воюют, все повторяют.
  • Пушечное мясо подрастает.
  • Готовят дурачков для Сирии.
  • Грамотный подход к зомбированию.

&quot;Власти&quot; Крыма провели военные акции с детьми и разгневали сеть (фото)

&quot;Власти&quot; Крыма провели военные акции с детьми и разгневали сеть (фото)

&quot;Власти&quot; Крыма провели военные акции с детьми и разгневали сеть (фото)

Скриншоты (twitter.com и facebook.com)

Напомним, что ранее Зеленский поручил разработать программу паспортизации жителей ОРДЛО.

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