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"Влада" Криму провела військові акції з дітьми і розгнівала мережу (фото)

STYLERЖиття    16.02.2020 - 15:16
"Влада" Криму провела військові акції з дітьми і розгнівала мережу (фото)
В Криму пройшла військова акція з дітьми (колаж: РБК-Україна)

У Криму провели військову акцію за участю неповнолітніх

У анексованому Криму пройшла військова акція з дітьми. Якщо раніше у військову форму одягали підлітків, то на останніх фото з Євпаторії в строю стоять вже і зовсім юні школярі. У мережі припустили, що Росія почала залучати в парамілітарні організації учнів перших-других класів.

Захід у Євпаторії був присвячений 30-й річниці виведення військ СРСР з Афганістану. Навіть такі дати Росія активно намагається використати для пропаганди війни й бойових дій, вважають у мережі.

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, який опублікував фотографії, звертає увагу на дивну "сліпоту" міжнародних організацій, що не помічають залучення дітей до ігрищ російських військових.

"Окупована Євпаторія. Мілітаризація і зомбування дітей триває конвеєром. Всі світові захисні організації 6 років мовчать. Ау... Де ви?" – підписав знімки блогер.

&quot;Влада&quot; Криму провела військові акції з дітьми і розгнівала мережу (фото)

Скріншот (twitter.com/Shtirlitz53)

В коментарях різко висловилися про заохочення дітей до парамілітарних організацій:

  • Ніяк не можуть вилізти з окопів, все воюють, все повторюють.
  • Гарматне м'ясо підростає.
  • Готують дурників для Сирії.
  • Грамотний підхід до зомбування.

&quot;Влада&quot; Криму провела військові акції з дітьми і розгнівала мережу (фото)

&quot;Влада&quot; Криму провела військові акції з дітьми і розгнівала мережу (фото)

&quot;Влада&quot; Криму провела військові акції з дітьми і розгнівала мережу (фото)

Скріншоти (twitter.com і facebook.com)

Нагадаємо, що раніше Зеленський доручив розробити програму паспортизації жителів ОРДЛО.

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