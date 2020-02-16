"Влада" Криму провела військові акції з дітьми і розгнівала мережу (фото)

У Криму провели військову акцію за участю неповнолітніх
У анексованому Криму пройшла військова акція з дітьми. Якщо раніше у військову форму одягали підлітків, то на останніх фото з Євпаторії в строю стоять вже і зовсім юні школярі. У мережі припустили, що Росія почала залучати в парамілітарні організації учнів перших-других класів.
Захід у Євпаторії був присвячений 30-й річниці виведення військ СРСР з Афганістану. Навіть такі дати Росія активно намагається використати для пропаганди війни й бойових дій, вважають у мережі.
Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, який опублікував фотографії, звертає увагу на дивну "сліпоту" міжнародних організацій, що не помічають залучення дітей до ігрищ російських військових.
"Окупована Євпаторія. Мілітаризація і зомбування дітей триває конвеєром. Всі світові захисні організації 6 років мовчать. Ау... Де ви?" – підписав знімки блогер.
Скріншот (twitter.com/Shtirlitz53)
В коментарях різко висловилися про заохочення дітей до парамілітарних організацій:
Скріншоти (twitter.com і facebook.com)
Нагадаємо, що раніше Зеленський доручив розробити програму паспортизації жителів ОРДЛО.