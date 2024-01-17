Власників iPhone спитали, чи перейшли б вони на Android. І ось, що ті відповіли

Що думають користувачі соцмереж

Нещодавно на сторінці Apple Hub у соціальній мережі Х було запущено опитування для користувачів iPhone: "Чи перейшли б ви коли-небудь на Android".

Цікава ініціатива (скріншот: twitter.com/theapplehub)

Згідно з наявними під дописом коментарями, більша частина поціновувачів Apple не планує відмовлятися від своїх гаджетів і переходити на іншу операційну систему за будь-якої ситуації:

"Я б радше використовував iPhone 6, ніж переходив на останню версію Android"

"Не перейшов би, навіть якби мені намагались за це заплатити"

"Тільки через мій труп"

"Ні, не в цьому житті. Хіба що Apple зробить щось дуже дивне"

"Ні. Тому що екосистема Apple неймовірна і працює дуже добре. Я можу легко переключатися між роботою та особистим"

Водночас велика кількість людей зізналася, що насправді використовує одночасно кілька мобільних телефонів з різними операційними системами - і iOS, і Android.

"Я маю найкраще з обох світів", - наголосив один із таких користувачів і навіть продемонстрував відповідне фото.

Велика кількість людей з різних країн користуються кількома гаджетами з різними ОС (скріншот: twitter.com/theapplehub)

Дехто зауважив також, що нещодавно перейшов з Android на iPhone і наголосив, що це - "не краще".

"Але він (iPhone, - Ред.) більш стійкий. Якщо вам потрібен телефон просто для роботи, з невеликими налаштуваннями, але з меншими проблемами - це iPhone", - додав користувач.

Насамкінець у меншій частині коментарів йдеться про те, що люди готові відмовитися від iPhone. Кілька користувачів навіть розповіли, що вже запланували покупку нового гаджета, або ж перейшли на Android.

Яке покоління "підсіло" на Apple

Згідно з результатами опитування, проведеного Bloomberg Intelligence (BI) серед американців віком від 18 до 24 років (так званого покоління Z), гаджетам від Apple надають перевагу майже 79% користувачів.

Попереднє дослідження BI охоплювало вікову групу 18-85 років і також виявило перевагу iOS.

Покоління Z, народжене у 2000-2012 роках, надає перевагу iPhone (інфографіка: bloomberg.com)

"Ми бачимо, що домінування Apple на ринку смартфонів у США продовжує зумовлюватись користувачами покоління Z. Оскільки лояльність до бренду Apple є такою сильною, а населення продовжує старіти, ми очікуємо, що Apple, ймовірно, продовжить накопичувати більшу частку ринку в регіоні. І, ймовірно, зазнає ширшого розповсюдження в усьому світі", - зауважив старший технологічний аналітик BI Анураг Рана.

Хто лідирує у світовому рейтингу

Дані платформи Statista свідчать про те, що у четвертому кварталі 2023 року провідною мобільною операційною системою у світі є Android із 70,1% ринку.

При цьому найближчий його конкурент - iOS від Apple - отримав лише 29,2% (впродовж того самого періоду).

"Ключова відмінність між двома системами стосується апаратного забезпечення: iOS доступна лише на пристроях Apple, тоді як Android поставляється з пристроями від різних виробників", - уточнюється у звіті.

Частка світового ринку мобільних ОС з 2009 по 2023 рік, за кварталами (інфографіка: statista.com)