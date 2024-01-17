Владельцев iPhone спросили, перешли бы они на Android. И вот, что те ответили

Готовы ли пользователи iPhone перейти на Android - вопрос непростой. А вы знаете, какое поколение "подсело" на Apple и какую мобильную операционную систему можно считать мировым лидером?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о позиции пользователей iOS и Android, а также какая мобильная ОС является наиболее распространенной в мире.
При подготовке материала были использованы следующие источники: страница Apple Hub в соцсети Х, Bloomberg Intelligence, Statista.
Недавно на странице Apple Hub в социальной сети Х был запущен опрос для пользователей iPhone: "Перешли бы вы когда-нибудь на Android".
Интересная инициатива (скриншот: twitter.com/theapplehub)
Согласно имеющимся под публикацией комментариям, большая часть ценителей Apple не планирует отказываться от своих гаджетов и переходить на другую операционную систему при любой ситуации:
В то же время большое количество людей признались, что на самом деле используют одновременно несколько мобильных телефонов с разными операционными системами - и iOS, и Android.
"У меня лучшее из обоих миров", - подчеркнул один из таких пользователей и даже продемонстрировал соответствующее фото.
Большое количество людей из разных стран пользуются несколькими гаджетами с разными ОС (скриншот: twitter.com/theapplehub)
Кое-кто отметил также, что недавно перешел с Android на iPhone и подчеркнул, что это - "не лучше".
"Но он (iPhone, - Ред.) более устойчив. Если вам нужен телефон просто для работы, с небольшими настройками, но с меньшими проблемами - это iPhone", - добавил пользователь.
Наконец в меньшей части комментариев речь идет о том, что люди готовы отказаться от iPhone. Несколько пользователей даже рассказали, что уже запланировали покупку нового гаджета или перешли на Android.
Согласно результатам опроса, проведенного Bloomberg Intelligence (BI) среди американцев в возрасте от 18 до 24 лет (так называемого поколения Z), гаджетам от Apple отдают предпочтение почти 79% пользователей.
Предыдущее исследование BI охватывало возрастную группу 18-85 лет и также выявило преимущество iOS.
Поколение Z, рожденное в 2000-2012 годах, предпочитает iPhone (инфографика: bloomberg.com)
"Мы видим, что доминирование Apple на рынке смартфонов в США продолжает обуславливаться пользователями поколения Z. Поскольку лояльность к бренду Apple так сильна, а население продолжает стареть, мы ожидаем, что Apple, вероятно, продолжит накапливать большую долю рынка в регионе. И, вероятно, совершит более широкое распространение во всем мире", - отметил старший технологический аналитик BI Анураг Рана.
Данные платформы Statista свидетельствуют о том, что в четвертом квартале 2023 года ведущей мобильной операционной системой в мире является Android с 70,1% рынка.
При этом ближайший его конкурент - iOS от Apple - получил лишь 29,2% (в течение того же периода).
"Ключевое различие между двумя системами касается аппаратного обеспечения: iOS доступна только на устройствах Apple, в то время как Android поставляется с устройствами от разных производителей", - уточняется в отчете.
Доля мирового рынка мобильных ОС с 2009 по 2023 год, поквартально (инфографика: statista.com)
Напомним, ранее мы рассказывали о ряде новых изменений в iPhone.
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