Стало відомо про нові зміни в iPhone: чого чекати

Джефф Пу, аналітик з Haitong International Securities, нещодавно зробив прогноз, чого очікувати від лінійок iPhone 16 та iPhone 16 Pro.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт 9to5Mac , на якому публікуються новини та чутки про компанію Apple та її продукцію.

Що нового отримає наступне покоління iPhone

Моделі iPhone 16 Pro будуть обладнані потужнішими чіпами A18 Pro, включаючи новий модем Qualcomm X75 для підтримки більш високих швидкостей 5G. У той час як iPhone 16 та iPhone 16 Plus залишаться при використанні модему Qualcomm X70 з лінійки iPhone 15. Таким чином, Pro-версії забезпечуватимуть швидший зв'язок у мережі 5G.

Базові моделі будуть оснащені процесором A18, який побудований на більш ефективному 3-нанометровому техпроцесі. Крім того, iPhone 16 та iPhone 16 Plus отримають збільшення оперативної пам'яті до 8 ГБ, на відміну від їхніх попередників, які мали 6 ГБ.

Важливим оновленням в iPhone 16 Pro буде оновлена надширококутна камера, яка збільшує роздільну здатність з 12 до 48 Мп. Цю інформацію раніше підтвердив аналітик Мін-Чі Куо.

Крім того, базові моделі iPhone 16 та iPhone 16 Plus отримають підтримку Wi-Fi 6e, в той час як iPhone 15 та iPhone 15 Plus підтримують лише Wi-Fi 6. Wi-Fi 6e забезпечує більш високі швидкості, меншу затримку та підвищену загальну продуктивність мережі.

Щодо нового стандарту Wi-Fi 7, який був запущений нещодавно, його підтримку можуть отримати моделі iPhone 16 Pro, проте аналітик не стверджує це з повною впевненістю.