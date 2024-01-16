Як краще заряджати iPhone, щоб батарея довго не сідала

Як правильно заряджати iPhone, щоб зарядка не швидко сідала та гаджет працював справно - питання, яке цікавить всіх поціновувачів техніки Apple.

В матеріалі використані дані з сайтів Apple та інші.

В матеріалі РБК-Україна (проект Styler) ми розкажемо, як правильно заряджати ваш iPhone, щоб він працював якнайдовше.

Як краще заряджати iPhone

Найкращим буде заряджання кілька разів протягом дня. Підключайте до електромережі ваш смартфон, якщо бачите, що рівень заряду знизився до 40-50%.

Як заряджати iPhone, щоб батарея не псувалася

Найважливіше у користуванні Айфоном - не допускати перегрівання. Ідеальна для нього температура навколишнього середовища від 16 до 22 градусів. За таких умов добре приділяється зайве тепло, батарея не перегрівається під час заряджання. При температурі повітря вище 30 градусів акумулятор може перегрітися під час заряджання та втратити ємність або повністю вийти з ладу.

Як зберегти акумулятор

Компанія Apple радить виконувати такі дії, щоб батарея прослужила вам якнайдовше:

Забезпечуйте відведення тепла під час заряджання та в цілому не допускайте перегріву, знімайте чохол перед заряджанням, відключайте фонову роботу важких програм, не користуйтеся телефоном за температури повітря вище 35 градусів.

Використовуйте оригінальний зарядний пристрій або аналог, яким ви впевнені.

Заряджайте айфон протягом дня, щоб рівень заряду завжди був у діапазоні 40-80%.

Раз на місяць розряджайте пристрій до вимкнення та заряджайте до 100%.

Чи можна користуватися iPhone під час зарядки

Ви можете прийняти дзвінок або написати повідомлення, але не варто запускати ігри та дивитися фільми. Так айфон зарядиться швидше та без ризику перегріву.

Чи можна ставити смартфон на зарядку на ніч

Взагалі, це не рекомендується, але в принципі дозволено, якщо телефон точно не гріється на зарядці, ви зняли чохол і вжили інших заходів або просто в кімнаті досить прохолодно. Також можна це робити, якщо ви готові до того, що через рік ємність батареї може помітно знизитись, вам доведеться частіше заряджати гаджет або міняти акумулятор.