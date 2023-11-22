Власники котів діляться кумедними фото своїх улюбленців у дивних позах

Домашні улюбленці завжди раді бачити "своїх" людей. Вони підтримують нас у скрутні часи й смішать до сліз оригінальними витівками та безпосередністю. Коти, які "гуляють самі собою", можуть бути особливо кумедними.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує вашій увазі добірку найбільш смішних фото котів, зібраних на порталі Bored Panda .

Чому коти такі смішні

Коти, як домашні улюбленці, часто відзначаються своєю непередбачуваністю та чудернацькими витівками, які нікого не залишать байдужим.

Декому з них притаманна любов до позування, іншим - імпровізація з дивними звуками чи іграми.

Вони можуть бути дуже смішними, коли:

демонструють свою "гнучкість і витонченість"

придумують незвичайні витівки

імітують інших звірів чи предмети

грають самі з собою

нестандартно реагують на зовнішні подразники

приймають дивакуваті пози тощо

Найкумедніші фото котів

Люди не втомлюються ділитися світлинами своїх улюбленців. Особливо коли їхній вигляд дивує й смішить до сліз.

Коти у смішних позах (фото: boredpanda.com)