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Власники котів діляться кумедними фото своїх улюбленців у дивних позах

Середа 22 листопада 2023 19:21
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Власники котів діляться кумедними фото своїх улюбленців у дивних позах Друзі наші менші - справжній скарб (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Домашні улюбленці завжди раді бачити "своїх" людей. Вони підтримують нас у скрутні часи й смішать до сліз оригінальними витівками та безпосередністю. Коти, які "гуляють самі собою", можуть бути особливо кумедними.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує вашій увазі добірку найбільш смішних фото котів, зібраних на порталі Bored Panda.

Чому коти такі смішні

Коти, як домашні улюбленці, часто відзначаються своєю непередбачуваністю та чудернацькими витівками, які нікого не залишать байдужим.

Декому з них притаманна любов до позування, іншим - імпровізація з дивними звуками чи іграми.

Вони можуть бути дуже смішними, коли:

  • демонструють свою "гнучкість і витонченість"
  • придумують незвичайні витівки
  • імітують інших звірів чи предмети
  • грають самі з собою
  • нестандартно реагують на зовнішні подразники
  • приймають дивакуваті пози тощо

Найкумедніші фото котів

Люди не втомлюються ділитися світлинами своїх улюбленців. Особливо коли їхній вигляд дивує й смішить до сліз.

I Found Him Like This On The Cat Tree… I Don’t Even Know…

Caught In The Act Of Attacking A Roll Of Toilet Paper

Looks Like I've Been Caught

Mondays Are Hard

My Fur Nephew Kevin Wants To Be A Frog I Guess

ʍoǝɯ

Now This Is The Place To Rest!

Sleeping In A Drawer. Again

Why Is This Cat So Long???

A Rug Bug

What Are They Doing??!!!

God Knows What She Saw That LED To This

Reboot Incoming

Venus Is Loving Her New Living Arrangement

She's Getting Weirder By The Minute

Mendy. 100% Certified Goofball

A Very Comfortable Sleeping Position, Don’t You Think?

Коти у смішних позах (фото: boredpanda.com)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про таємницю царства дивних ґрунтових істот і показували їхні надзвичайні фото.

Читайте також, які домашні тварини живуть найдовше.

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