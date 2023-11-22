Власники котів діляться кумедними фото своїх улюбленців у дивних позах
Домашні улюбленці завжди раді бачити "своїх" людей. Вони підтримують нас у скрутні часи й смішать до сліз оригінальними витівками та безпосередністю. Коти, які "гуляють самі собою", можуть бути особливо кумедними.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує вашій увазі добірку найбільш смішних фото котів, зібраних на порталі Bored Panda.
Чому коти такі смішні
Коти, як домашні улюбленці, часто відзначаються своєю непередбачуваністю та чудернацькими витівками, які нікого не залишать байдужим.
Декому з них притаманна любов до позування, іншим - імпровізація з дивними звуками чи іграми.
Вони можуть бути дуже смішними, коли:
- демонструють свою "гнучкість і витонченість"
- придумують незвичайні витівки
- імітують інших звірів чи предмети
- грають самі з собою
- нестандартно реагують на зовнішні подразники
- приймають дивакуваті пози тощо
Найкумедніші фото котів
Люди не втомлюються ділитися світлинами своїх улюбленців. Особливо коли їхній вигляд дивує й смішить до сліз.
Коти у смішних позах (фото: boredpanda.com)
Нагадаємо, раніше ми розповідали про таємницю царства дивних ґрунтових істот і показували їхні надзвичайні фото.
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