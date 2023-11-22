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Владельцы котов делятся забавными фото своих любимцев в удивительных позах

Среда 22 ноября 2023 19:21
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Владельцы котов делятся забавными фото своих любимцев в удивительных позах Друзья наши меньшие - настоящее сокровище (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Домашние любимцы всегда рады видеть "своих" людей. Они поддерживают нас в трудные времена и смешат до слез оригинальными проделками и непосредственностью. Коты, которые "гуляют сами по себе", могут быть особенно забавными.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вашему вниманию подборку самых смешных фото котов, собранных на портале Bored Panda.

Почему коты такие смешные

Коты, как домашние любимцы, часто отличаются своей непредсказуемостью и причудливыми проделками, которые никого не оставят равнодушным.

Некоторым из них присуща любовь к позированию, другим - импровизация со странными звуками или играми.

Они могут быть очень смешными, когда:

  • демонстрируют свою "гибкость и утонченность"
  • придумывают необычные проделки
  • имитируют других зверей или предметы
  • играют сами с собой
  • нестандартно реагируют на внешние раздражители
  • принимают странные позы и т.п.

Самые забавные фото кошек

Люди не устают делиться фотографиями своих любимцев. Особенно когда их вид удивляет и смешит до слез.

I Found Him Like This On The Cat Tree… I Don't Even Know…

Caught In The Act Of Attacking A Roll Of Toilet Paper

Looks Like I've Been Caught

Mondays Are Hard

My Fur Nephew Kevin Wants To Be A Frog I Guess

ʍoǝɯ

Now This Is The Place To Rest!

Sleeping In A Drawer. Again

Why Is This Cat So Long???

A Rug Bug

What Are They Doing??!!!

God Knows What She Saw That LED To This

Reboot Incoming

Venus Is Loving Her New Living Arrangement

She's Getting Weirder By The Minute

Mendy. 100% Certified Goofball

A Very Comfortable Sleeping Position, Don't You Think?

Коты в смешных позах (фото: boredpanda.com)

Напомним, ранее мы рассказывали о тайне царства странных почвенных существ и показывали их удивительные фото.

Читайте также, какие домашние животные живут дольше всего.

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