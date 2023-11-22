Владельцы котов делятся забавными фото своих любимцев в удивительных позах
Домашние любимцы всегда рады видеть "своих" людей. Они поддерживают нас в трудные времена и смешат до слез оригинальными проделками и непосредственностью. Коты, которые "гуляют сами по себе", могут быть особенно забавными.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает вашему вниманию подборку самых смешных фото котов, собранных на портале Bored Panda.
Почему коты такие смешные
Коты, как домашние любимцы, часто отличаются своей непредсказуемостью и причудливыми проделками, которые никого не оставят равнодушным.
Некоторым из них присуща любовь к позированию, другим - импровизация со странными звуками или играми.
Они могут быть очень смешными, когда:
- демонстрируют свою "гибкость и утонченность"
- придумывают необычные проделки
- имитируют других зверей или предметы
- играют сами с собой
- нестандартно реагируют на внешние раздражители
- принимают странные позы и т.п.
Самые забавные фото кошек
Люди не устают делиться фотографиями своих любимцев. Особенно когда их вид удивляет и смешит до слез.
Коты в смешных позах (фото: boredpanda.com)
Напомним, ранее мы рассказывали о тайне царства странных почвенных существ и показывали их удивительные фото.
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