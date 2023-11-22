Владельцы котов делятся забавными фото своих любимцев в удивительных позах

Домашние любимцы всегда рады видеть "своих" людей. Они поддерживают нас в трудные времена и смешат до слез оригинальными проделками и непосредственностью. Коты, которые "гуляют сами по себе", могут быть особенно забавными.

Почему коты такие смешные

Коты, как домашние любимцы, часто отличаются своей непредсказуемостью и причудливыми проделками, которые никого не оставят равнодушным.

Некоторым из них присуща любовь к позированию, другим - импровизация со странными звуками или играми.

Они могут быть очень смешными, когда:

демонстрируют свою "гибкость и утонченность"

придумывают необычные проделки

имитируют других зверей или предметы

играют сами с собой

нестандартно реагируют на внешние раздражители

принимают странные позы и т.п.

Самые забавные фото кошек

Люди не устают делиться фотографиями своих любимцев. Особенно когда их вид удивляет и смешит до слез.

Коты в смешных позах (фото: boredpanda.com)