У владельцев "евроблях" появились новые серьезные проблемы

У владельцев автомобилей на иностранной регистрации появились новые проблемы, которые связаны не с растаможкой, а со страховкой. Так, "евробляхеры" не могут получить возмещение от страховой компании после ДТП.
Для разрешения спора страховщики потребовали предоставить документы с фискальной службы и официальный перевод доверенности на право представлять интересы реального владельца автомобиля. Об этом говорится на странице "Водители Украины" в Facebook.
Пользователи сети также прокомментировали это.
Стоить отметить, что владельцы авто на иностранной регистрации не могут добиться от властей доступной растаможки. В данный момент легализация такого автомобиля иногда может составлять 250-650% от его таможенной стоимости.
Напомним, во Львовской области заработала автофиксация на дорогах.
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