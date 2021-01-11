У владельцев "евроблях" появились новые серьезные проблемы

У владельцев автомобилей на иностранной регистрации появились новые проблемы, которые связаны не с растаможкой, а со страховкой. Так, "евробляхеры" не могут получить возмещение от страховой компании после ДТП.

Для разрешения спора страховщики потребовали предоставить документы с фискальной службы и официальный перевод доверенности на право представлять интересы реального владельца автомобиля. Об этом говорится на странице "Водители Украины" в Facebook.

Пользователи сети также прокомментировали это.

В Кропивницьком то же самое. Не все страховые хотят делать страховку на "евробляху". И вот тоже интересно, как они выплачивают. И выплачивают ли?!

Забирайте у них свои деньги с моральной компенсацией за такие вещи! Почему при заключении договора от них не было отказа? И поносите их за такие вещи, чтобы люди видели и слышали про героев!

Проблема аналогична, 2 страховой отказывают в выплате;

Мое мнение, видели, что страхуют, взвешивали риски, взяли оговоренную плату с учетом этих рисков, выдали полис на имя пользователя ТС. Ключевое значение имеет тот, кто указан в договоре страхования. Значит должны принять страховой случай и выплатить компенсацию! В противном случае отказ был запланирован или предусмотрен, обман, афера - лишать лицензии!

Стоить отметить, что владельцы авто на иностранной регистрации не могут добиться от властей доступной растаможки. В данный момент легализация такого автомобиля иногда может составлять 250-650% от его таможенной стоимости.

Напомним, во Львовской области заработала автофиксация на дорогах.

Ранее мы писали, кого обяжут проходить техосмотр и какие будут штрафы.