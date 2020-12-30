Во Львовской области заработала автофиксация на дорогах: уже более 800 нарушений

Во Львовской области с 30 декабря на трех участках заработала система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. С начала суток было выявлено 827 нарушений.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Камеры автофиксации расположены на трех участках трассы М-06 (Киев - Чоп). По состоянию на 10 утра было выявлено столько нарушений:
"Как показала практика работы камер в Киеве и Киевской области, после установки этих устройств наблюдается тенденция к снижению количества нарушений скоростного режима. Уверен, что уже через несколько месяцев работы мы достигнем не только снижение количества случаев превышения скорости на этих участках, но и количества ДТП", - отметил заместитель начальника патрульной полиции Алексей Билошицкий.
Напомним, до этого система автофиксации нарушений ПДД работала в Киеве и Киевской области. Всего было установлено около 50 камер.
Также РБК-Украина писало, что в ноябре система автофиксации нарушений ПДД начала распознавать и автомобили на иностранной регистрации ("евробляхи").