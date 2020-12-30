Во Львовской области заработала автофиксация на дорогах: уже более 800 нарушений

Фото: камера автофиксации (facebook com artem shevchenko)

Во Львовской области с 30 декабря на трех участках заработала система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. С начала суток было выявлено 827 нарушений.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Камеры автофиксации расположены на трех участках трассы М-06 (Киев - Чоп). По состоянию на 10 утра было выявлено столько нарушений:

вблизи города Буск (490 км + 400) - 380 нарушений;

вблизи села Солонка (555 км + 662) - 227 нарушений;

вблизи села Солонка (555 км + 730) - 220 нарушений.

"Как показала практика работы камер в Киеве и Киевской области, после установки этих устройств наблюдается тенденция к снижению количества нарушений скоростного режима. Уверен, что уже через несколько месяцев работы мы достигнем не только снижение количества случаев превышения скорости на этих участках, но и количества ДТП", - отметил заместитель начальника патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Напомним, до этого система автофиксации нарушений ПДД работала в Киеве и Киевской области. Всего было установлено около 50 камер.

Также РБК-Украина писало, что в ноябре система автофиксации нарушений ПДД начала распознавать и автомобили на иностранной регистрации ("евробляхи").