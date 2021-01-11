У власників "євроблях" з'явилися нові серйозні проблеми

У власників автомобілів на іноземній реєстрації з'явилися нові проблеми, які пов'язані не з розмитненням, а зі страховкою. Так, "євробляхери" не можуть отримати відшкодування від страхової компанії після ДТП.
Для вирішення спору страховики вимагали надати документи з фіскальної служби і офіційний переклад довіреності на право представляти інтереси реального власника автомобіля. Про це йдеться на сторінці "Водії України" у Facebook.
Користувачі мережі також прокоментували це.
Варто зазначити, що власники авто на іноземній реєстрації не можуть добитися від влади доступного розмитнення. Наразі легалізація такого автомобіля іноді може становити 250-650% від його митної вартості.
Нагадаємо, у Львівській області заробила автофіксація на дорогах.
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