Владелица известного бренда конфет назвала украинцев "дебилоидами" после громкого скандала

Юлия Привалова, которая является невесткой покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса и владелицей известного бренда конфет ТМ Yaro, назвала политику украинских магазинов "дебилоидной", а ее сторонников "крикливым и обозленным меньшинством".
Об этом она написала в Instagram-сториз.
Так она отреагировала на скандал с украинофобским анекдотом под своим фото на фоне Кремля, после которого супермаркеты Сильпо отказались от сотрудничества с ее брендом ТМ Yaro.
Девушка прокомментировала свое отношение к сети магазинов.
"Это дебилоидная политика радикально настроенного меньшинства, которое очень крикливое, обозленное, ведомое, управляемое, и к сожалению, для многих из них - это просто такой бизнес", - написала Привалова.
Она также считает, что ее оппонентам важно закрыть ее бизнес и довести до слез.
"Им нужно, чтобы я ревела, желательно в вышиванке и с венком на голове, разговаривая на украинском языке в поле с "чорнобривцями" и под песню Бандеры, но простите, кого разочаровала", - добавила предприниматель.
Скриншот с Instagram
Привалова также заявила, что клиенты от нее не отвернулись и продолжают покупать сладости ТМ Yaro.
Девушка подчеркнула, что у нее нишевый продукт, и ее бренд вернулся с международных выставок, где собрал много контактов и предложений.
"У нас даже была отправка в Японию", - добавила она.
Скриншот с Instagram
Напомним, киевский депутат Михаил Ковальчук устроил скандал в аэропорту "Борисполь" из-за "масок, жижи и кодов". Инцидент произошел после того, как ему отказали в посадке на самолет из-за того, что у него не было сертификата вакцинации.
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