Украинская блогерша рекламирует проект российского бизнесмена и называет РФ нашей страной

Диана Бакид, популярная блогерша с Харькова, вляпалась в скандал. Дело в том, что девушка у себя в Instagram рекламирует проект российского бизнесмена Дмитрия Давыдова "20 идей по развитию России" и называет РФ нашей страной.

Подробней об инциденте - читайте в материале Styler ниже.

В своем посте она похвалила российского предпринимателя Давыдова. "Гордиться нашей страной можно лишь потому, что в ней есть еще сильные умы… Считаю, что такой проект - большой подарок для нашего государства и оно должно его поддержать!" - написала Диана. Правда потом она свой пост удалила, но интернет помнит все. Скриншот с Instagram Отметим, что Диана Бакид недавно приняла участие в телешоу "Супермама" на телеканале "СТБ". В Instagram у нее 1 миллион подписчиков. Диана Бакид (фото: instagram.com/diana_bakid_official)