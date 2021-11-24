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Украинская блогерша рекламирует проект российского бизнесмена и называет РФ нашей страной

Новина українською →
Харьков, Среда 24 ноября 2021 22:44
Украинская блогерша рекламирует проект российского бизнесмена и называет РФ нашей страной Коллаж РБК-Украина: украинская блогерша оскандалилась из-за поста о российском бизнесмене
Автор: Styler

Диана Бакид, популярная блогерша с Харькова, вляпалась в скандал. Дело в том, что девушка у себя в Instagram рекламирует проект российского бизнесмена Дмитрия Давыдова "20 идей по развитию России" и называет РФ нашей страной.

Подробней об инциденте - читайте в материале Styler ниже.

В своем посте она похвалила российского предпринимателя Давыдова.

"Гордиться нашей страной можно лишь потому, что в ней есть еще сильные умы… Считаю, что такой проект - большой подарок для нашего государства и оно должно его поддержать!" - написала Диана.

Правда потом она свой пост удалила, но интернет помнит все.

Украинская блогерша рекламирует проект российского бизнесмена и называет РФ нашей страной

Скриншот с Instagram

Отметим, что Диана Бакид недавно приняла участие в телешоу "Супермама" на телеканале "СТБ". В Instagram у нее 1 миллион подписчиков.

Украинская блогерша рекламирует проект российского бизнесмена и называет РФ нашей страной

Диана Бакид (фото: instagram.com/diana_bakid_official)

Напомним, молодая блогерша из Киевской области в прямом эфире спела гимн России. Позже она извинилась за свои действия и заявила, что многие делают "еще хуже".

Девушка также пожаловалась на то, что ее номер телефона опубликовали в некоторых пабликах, после чего с анонимных номеров начали поступать угрозы.

Мы также писали о том, что ровенская королева красоты Екатерина Крылова (Катя Майами) обозвала жителей родного города "алкашами и нищебродами".

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Харьков блогер
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