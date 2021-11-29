Киевский депутат устроил скандал в "Борисполе" из-за "масок, жижу и кодов" (видео)

Депутат Киеврады Михаил Ковальчук устроил скандал в аэропорту "Борисполь". Сотрудники авиакомпании отказали ему в посадке на самолет из-за того, что у него не было сертификата вакцинации.

Об этом депутат сообщил на своей странице в Facebook.

Михаил Ковальчук пытался попасть на рейс иностранной компании Lufthansa. Однако ему отказали в посадке на самолет из-за того, что у пассажира не было ни сертификата о вакцинации, ни негативного ПЦР-теста, ни какого-либо другого документа, который бы ему позволял подняться на борт.

Сам депутат возмущен ситуацией и называет требования авиакомпании незаконными.

"Борня с международной паразитирующей вонючей мафией, которая через колено пытается ломать Конституции стран, продолжается. У меня свобода всегда в приоритете, все остальное второстепенно. Маски, жижа, коды, мутные корпорации и весь остальной хлам – идут в лес", - написал на своей странице Ковальчук.

Он признался, что не сильно хотел лететь из-за всех новых правил, но все-таки решил попытаться сесть на рейс. Однако его не пустили.

Позже он заявил, что подаст в суд на авиакомпанию. Так как считает, что были нарушены его права потребителя.

Кроме того, ранее политик заявлял, что носить защитные маски нет смысла. А во время кашля можно просто прикрываться платочком.

Стоит отметить, что в комментариях под его постом появились люди, которые поддерживают депутата.

Вы как Дон Кихот сейчас. К сожалению, в одиночку эту систему не побороть.

Как оно уже надоело. В каждом магазине, в каждом учреждении такая война за право свободно дышать.

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Нашлись и те, кто открыто заявил депутату, что он категорически не прав.

Взрослый мужик, а такой бред несете. Вы реально депутат этого созыва?

Это эпично, что депутат сам не знает конституцию и ее положения о законодательном регулировании ее статей. Какие депутаты, такой парламент, такая и страна.

Если работники авиакомпании не сняли б вас с рейса, их элементарно уволили б с работы. Но, я так понимаю, кроме собственной персоны вас не интересуют простые люди. Говорите про Конституцию Украины, а сами грубо ее нарушаете, снимаете работников на видео. И вы – народный избранник?

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Также выяснилось, что киевский депутат поддерживает скандального антивакцинатора Остапа Стахива. В комментариях Ковальчук публиковал фото с митинга людей, которые требовали Стахива освободить.

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