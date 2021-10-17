Владелица известного бренда конфет попала в скандал из-за анекдота о "бандеровцах" на фоне Кремля
Юлия Привалова, которая является невесткой покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса и владелицей известного бренда конфет ТМ Yaro, попала в скандал после того, как под фото на фоне Кремля написала украинофобский анекдот.
Об этом инциденте рассказал активист Сергей Стерненко на своей странице в Facebook.
"Невестка Кернеса, сестра нардепа из "Слуги народа" Козака и дочь мэра города Сокиряны. Она ненавидит Украину и любит оккупантов. Выложила фото из Москвы с украинофобским "анекдотом", - написал Стерненко.
Несколько дней назад Привалова опубликовала в Instagram фото, на котором она позирует в Москве на фоне Кремля со своим мужем. В одном из комментариев ей напомнили, что такие снимки выставлять некорректно, на что она отреагировала анекдотом о "бандеровцах", один из которых опорожнился в свои штаны назло России.
Скриншот с Instagram
Стерненко призвал известные украинские торговые сети отказаться от сотрудничества с Приваловой, поскольку они торгуют ее печеньем.
"Распространите этот сообщение, чтобы больше людей знали и не покупали товары Юлии", - написал он.
Напомним, известный украинский актер снялся в российском сериале и попал в громкий скандал.
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