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Власниця відомого бренду цукерок назвала українців "дебілоїдами" після гучного скандалу

Автор: Styler

Юлія Привалова, яка є невісткою покійного мера Харкова Геннадія Кернеса і власницею відомого бренду цукерок ТМ Yaro, назвала політику українських магазинів "дебілоїдною", а її прихильників "крикливою і розлюченою меншиною".

Про це вона написала в Instagram-сторіз.

Так вона відреагувала на скандал з українофобським анекдотом під своїм фото на тлі Кремля, після якого супермаркети Сільпо відмовилися від співпраці з її брендом ТМ Yaro.

Дівчина прокоментувала своє ставлення до мережі магазинів.

"Це дебілоїдна політика радикально налаштованої меншини, яка дуже криклива, розлючена, ведена, керована, і на жаль, для багатьох з них - це просто такий бізнес", - написала Привалова.

Вона також вважає, що її опонентам важливо закрити її бізнес і довести до сліз.

"Їм потрібно, щоб я ревіла, бажано у вишиванці і з вінком на голові, розмовляючи українською мовою в полі з "чорнобривцями" і під пісню Бандери, але вибачте, кого розчарувала", - додала підприємець.

Скріншот з Instagram

Привалова також заявила, що клієнти від неї не відвернулися і продовжують купувати солодощі ТМ Yaro.

Дівчина підкреслила, що у неї нішевий продукт, і її бренд повернувся з міжнародних виставок, де зібрав багато контактів і пропозицій.

"У нас навіть була відправка в Японію", - додала вона.

Скріншот з Instagram

Нагадаємо, київський депутат Михайло Ковальчук влаштував скандал в аеропорту "Бориспіль" через "маски, жижі і коди". Інцидент стався після того, як йому відмовили в посадці на літак через те, що у нього не було сертифіката вакцинації.

Ми також писали про те, що українська блогерка Діана Бакід рекламує проєкт російського бізнесмена і називає РФ нашою країною.

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