Вкусный рассыпчатый рис с овощами на сковороде: понадобится всего 30 минут

Рис является одним из самых полезных каш и легок в приготовлении. Лучше всего он сочетается с овощами. Такое блюдо точно понравится всей семье.
Рецептом приготовлением риса с овощами на сковороде поделились в кулинарном блоге hotuyte_ta_smakuyte в Instagram.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
Способ приготовления:
Сначала на сковороде нужно разогреть масло и сливочное масло. Далее порежьте лук кубиками и высыпьте на сковороду и жарить до мягкости.
После этого натрите морковь на терке и добавьте к луку. Нужно жарить до мягкости.
Добавьте томат и кукурузу, тушите 3 минуты.
Сюда же положите рис, воду, соль, перец и приправы. Готовить нужно под крышкой на слабом огне 30 минут.
Полезные свойства риса позволяют употреблять его при различных проблемах со здоровьем:
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