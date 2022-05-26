Смачний розсипчастий рис з овочами на сковороді: знадобиться всього 30 хвилин

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

рис басматі - 1 склянка;

цибуля - 1 шт;

морква - 1 шт;

кукурудза - 1\2 б;

томатна паста - 1 ст. л;

олія рослинна, масло вершкове;

сіль, перець, приправа;

вода, бульйон - 2 склянки.

Спосіб приготування:

Спочатку на пательні потрібно розігріти олію та вершкове масло. Далі поріжте цибулю кубиками та висипте на пательню і смажити до м`якості.

Після цього натріть моркву на тертці та додайте до цибулі. Потрібно смажити до м'якості.

Додайте томат та кукурудзу, тушкуйте 3 хвилини.

Сюди ж покладіть рис, воду, сіль, перець та приправи. Готувати потрібно під кришкою на слабкому вогні 30 хвилин.

Користь рису

Корисні властивості рису дозволяють вживати його при різних проблемах зі здоров'ям: