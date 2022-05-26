Смачний розсипчастий рис з овочами на сковороді: знадобиться всього 30 хвилин

Рис є одним з найкорисніших каш та легкий у приготуванні. Найкраще він смакує з овочами. Така страва точно сподобається усій сім'ї.
Рецептом приготуванням рису з овочами на сковороді поділились у кулінарному блозі hotuyte_ta_smakuyte в Instagram.
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
Спосіб приготування:
Спочатку на пательні потрібно розігріти олію та вершкове масло. Далі поріжте цибулю кубиками та висипте на пательню і смажити до м`якості.
Після цього натріть моркву на тертці та додайте до цибулі. Потрібно смажити до м'якості.
Додайте томат та кукурудзу, тушкуйте 3 хвилини.
Сюди ж покладіть рис, воду, сіль, перець та приправи. Готувати потрібно під кришкою на слабкому вогні 30 хвилин.
Корисні властивості рису дозволяють вживати його при різних проблемах зі здоров'ям:
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