Вкусный лайфхак: как в McDonald's получить десерт, которого нет в меню (видео)
Большой поклонник McDonald’s поделился лайфхаком, как можно получить десерт, которого нет в меню. Адриан Виджи из Сиднея, Австралия, сочетает мороженое McDonald’s с их яблочным пирогом.
Рецепт необычного десерта он опубликовал в TikTok.
На видео Адриан заходит в местный McDonald’s и заказывает МакФлурри с печеньем Oreo и яблочный пирог.
"Берите любое мороженое, которое вам нравится", - говорит он на камеру.
Затем он берет яблочный пирог и набивает его мороженым, где оно тает от тепла.
"Просто поверьте мне, это рай", - делиться своими впечатлениями Адриан.
Его подписчики отметили, что обязательно попробуют сделать так как он.
@adrianwidjy A MUST DO HACK! @mcdonaldsau combination of mcflurry x apple pie! Delish! #placesinsydney #mcdonalds #mcflurry #applepie #mcflurrychallenge #maccas original sound - Places in Sydney Foodie
Напомним, назван легкий пошаговый рецепт новогоднего шоколадного печенья "Шишки". Рецепт приготовления достаточно простой и доступный. А само печенье - вкусное и легкое.
Для его приготовления понадобятся ингредиенты, которые есть практически на каждой кухне. Кроме того, данное печенье можно готовить вместе с детьми.
Мы также писали о том, как приготовить вкусную и сочную буженину по-домашнему, которую можно подать как горячее блюдо, а можно - в качестве мясной нарезки для праздничного угощения.
Секретом приготовления блюда поделилась популярный фуд-блогер Alina FooDee.