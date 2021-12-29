Смачний лайфхак: як у Mcdonald's отримати десерт, якого немає в меню (відео)

Великий шанувальник Mcdonald's поділився лайфхаком, як можна отримати десерт, якого немає в меню. Адріан Віджи з Сіднея, Австралія, поєднує морозиво Mcdonald's з їх яблучним пирогом.

Рецепт незвичайного десерту він опублікував в TikTok.

На відео Адріан заходить до місцевого Mcdonald's і замовляє Макфлуррі з печивом Oreo і яблучний пиріг.

"Беріть будь-яке морозиво, яке вам подобається", - говорить він на камеру.

Потім він бере яблучний пиріг і набиває його морозивом, де воно тане від тепла.

"Просто повірте мені, це рай", - ділитися своїми враженнями Адріан.

Його підписники зазначили, що обов'язково спробують зробити так як він.