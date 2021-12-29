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Смачний лайфхак: як у Mcdonald's отримати десерт, якого немає в меню (відео)

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Середа 29 грудня 2021 20:46
Смачний лайфхак: як у Mcdonald's отримати десерт, якого немає в меню (відео) Колаж РБК-Україна: як в Mcdonald's можна отримати десерт, якого немає в меню
Автор: Роман Мирончук

Великий шанувальник Mcdonald's поділився лайфхаком, як можна отримати десерт, якого немає в меню. Адріан Віджи з Сіднея, Австралія, поєднує морозиво Mcdonald's з їх яблучним пирогом.

Рецепт незвичайного десерту він опублікував в TikTok.

На відео Адріан заходить до місцевого Mcdonald's і замовляє Макфлуррі з печивом Oreo і яблучний пиріг.

"Беріть будь-яке морозиво, яке вам подобається", - говорить він на камеру.

Потім він бере яблучний пиріг і набиває його морозивом, де воно тане від тепла.

"Просто повірте мені, це рай", - ділитися своїми враженнями Адріан.

Його підписники зазначили, що обов'язково спробують зробити так як він.

@adrianwidjy A MUST DO HACK! @mcdonaldsau combination of mcflurry x apple pie! Delish! #placesinsydney #mcdonalds #mcflurry #applepie #mcflurrychallenge #maccas original sound - Places in Sydney Foodie

Нагадаємо, названий легкий покроковий рецепт новорічного шоколадного печива "Шишки". Рецепт приготування досить простий і доступний. А саме печиво - смачне і легке.

Для його приготування знадобляться інгредієнти, які є практично на кожній кухні. Крім того, дане печиво можна готувати разом з дітьми.

Ми також писали про те, як приготувати смачну і соковиту буженину по-домашньому, яку можна подати як гаряче блюдо, а можна - в якості м'ясної нарізки для святкового частування.

Секретом приготування страви поділилася популярний фуд-блогер Alina FooDee.

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