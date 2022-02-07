Вкуснейшие блинчики с творогом: для воздушной начинки добавьте этот ингредиент
Блинчики - универсальное блюдо, которое нравится практически всем. Особенно, если они получаются тонкими, но при этом мягкими и нежными, с воздушной творожной начинкой.
Секретами блинчиков с творогом поделилась блогер Alina FooDee.
Ингредиенты для теста:
- Яйцо крупное - 2 шт.
- Мука - 150 г
- Сахар - 1-3 ст. л.
- Ванильный сахар - 1 ч. л.
- Соль - 1/3 ч. л.
- Растительное масло - 3 ст. л.
- Молоко теплое - 500 мл
Для начинки:
- Творог - 500 г
- Яйцо - 2 шт.
- Сахар - по вкусу (можно 1 ст. л.)
- Ванильный сахар - 20 г
- Изюм - по вкусу и желанию
- Сливочное масло - небольшой кусочек
Скриншот: Вот такими будут наши блинчики перед запеканием
Пошаговое приготовление
К яйцам добавьте щепотку соли, сахар, ванильный сахар, растительное масло. Перемешайте венчиком, добавьте муку и перемешайте. Добавьте теплое молоко. Оставьте тесто на 10-15 минут.
Разогрейте сковороду. Выпекайте блинчики до румяности с каждой стороны на сильном огне. Готовые блинчики положите на блюдо, накройте крышкой, чтобы края блинчиков смягчились.
К творогу добавьте 2 желтка, сахар по вкусу и ванильный сахар. Перебейте при помощи блендера. Взбейте белки до пышности (этот секрет сделает начинку воздушной). Добавьте к творогу и аккуратно перемешайте.
Выложите на блинчик начинку и сформируйте конвертик. Выложите блинчики в форму, смазанную сливочным маслом. Сверху блинчики также смажьте маслом.
Выпекайте в духовке 15-20 минут при температуре 180 градусов.
Ранее мы писали, как приготовить идеальный бисквит без разрыхлителя всего из трех компонентов.
Также блогер дала рецепт Наполеона с альтернативным кремом "Дипломат".