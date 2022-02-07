Вкуснейшие блинчики с творогом: для воздушной начинки добавьте этот ингредиент

Блинчики - универсальное блюдо, которое нравится практически всем. Особенно, если они получаются тонкими, но при этом мягкими и нежными, с воздушной творожной начинкой.

Ингредиенты для теста:

Яйцо крупное - 2 шт.

Мука - 150 г

Сахар - 1-3 ст. л.

Ванильный сахар - 1 ч. л.

Соль - 1/3 ч. л.

Растительное масло - 3 ст. л.

Молоко теплое - 500 мл

Для начинки:

Творог - 500 г

Яйцо - 2 шт.

Сахар - по вкусу (можно 1 ст. л.)

Ванильный сахар - 20 г

Изюм - по вкусу и желанию

Сливочное масло - небольшой кусочек

Скриншот: Вот такими будут наши блинчики перед запеканием

Пошаговое приготовление

К яйцам добавьте щепотку соли, сахар, ванильный сахар, растительное масло. Перемешайте венчиком, добавьте муку и перемешайте. Добавьте теплое молоко. Оставьте тесто на 10-15 минут.

Разогрейте сковороду. Выпекайте блинчики до румяности с каждой стороны на сильном огне. Готовые блинчики положите на блюдо, накройте крышкой, чтобы края блинчиков смягчились.

К творогу добавьте 2 желтка, сахар по вкусу и ванильный сахар. Перебейте при помощи блендера. Взбейте белки до пышности (этот секрет сделает начинку воздушной). Добавьте к творогу и аккуратно перемешайте.

Выложите на блинчик начинку и сформируйте конвертик. Выложите блинчики в форму, смазанную сливочным маслом. Сверху блинчики также смажьте маслом.

Выпекайте в духовке 15-20 минут при температуре 180 градусов.