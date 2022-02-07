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Вкуснейшие блинчики с творогом: для воздушной начинки добавьте этот ингредиент

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Понедельник 07 февраля 2022 07:00
Вкуснейшие блинчики с творогом: для воздушной начинки добавьте этот ингредиент Скриншот видео: Как приготовить блинчики с воздушной творожной начинкой
Автор: Светлана Мащенко

Блинчики - универсальное блюдо, которое нравится практически всем. Особенно, если они получаются тонкими, но при этом мягкими и нежными, с воздушной творожной начинкой.

Секретами блинчиков с творогом поделилась блогер Alina FooDee.

Ингредиенты для теста:

  • Яйцо крупное - 2 шт.
  • Мука - 150 г
  • Сахар - 1-3 ст. л.
  • Ванильный сахар - 1 ч. л.
  • Соль - 1/3 ч. л.
  • Растительное масло - 3 ст. л.
  • Молоко теплое - 500 мл

Для начинки:

  • Творог - 500 г
  • Яйцо - 2 шт.
  • Сахар - по вкусу (можно 1 ст. л.)
  • Ванильный сахар - 20 г
  • Изюм - по вкусу и желанию
  • Сливочное масло - небольшой кусочек

Вкуснейшие блинчики с творогом: для воздушной начинки добавьте этот ингредиентСкриншот: Вот такими будут наши блинчики перед запеканием

Пошаговое приготовление

К яйцам добавьте щепотку соли, сахар, ванильный сахар, растительное масло. Перемешайте венчиком, добавьте муку и перемешайте. Добавьте теплое молоко. Оставьте тесто на 10-15 минут.

Разогрейте сковороду. Выпекайте блинчики до румяности с каждой стороны на сильном огне. Готовые блинчики положите на блюдо, накройте крышкой, чтобы края блинчиков смягчились.

К творогу добавьте 2 желтка, сахар по вкусу и ванильный сахар. Перебейте при помощи блендера. Взбейте белки до пышности (этот секрет сделает начинку воздушной). Добавьте к творогу и аккуратно перемешайте.

Выложите на блинчик начинку и сформируйте конвертик. Выложите блинчики в форму, смазанную сливочным маслом. Сверху блинчики также смажьте маслом.

Выпекайте в духовке 15-20 минут при температуре 180 градусов.

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